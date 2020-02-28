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Иран еще на несколько дней закрыл школы из-за пика коронавируса
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РИА Новости

Иран еще на несколько дней закрыл школы из-за пика коронавируса

16:19 28.02.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Власти Ирана теперь уже по всей стране на несколько дней закрыли школы из-за ожидаемого пика заболеваний коронавирусом, учащиеся смогут заниматься за счет специально выделенных программ.
По состоянию на пятницу с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека.
Школы по всей стране будут закрыты на три дня с субботы, об этом в эфире телеканала IRINN сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки. Прежде действовали ограничения на значительную часть районов страны.
"Реальность такова, что впереди у нас относительно тяжелая неделя. Мы наблюдаем такой процесс, при котором основной пик заболевания придется на неделю и последующие дни", - сообщил министр, добавив, что вводить карантин в городах не планируется.
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Университеты же, как об этом сообщалось и прежде, будут закрыты до конца следующей недели, то есть до пятницы.
В свою очередь, на сайте министерства образования Ирана накануне уже появилось расписание занятий и программ по тем или иным предметам для учащихся разных классов на субботу, среди предметов - персидский и арабский языки, а также химия и математика.
Минздрав по-прежнему советует гражданам воздержаться от необязательных поездок, отменить любые массовые собрания по всей стране, а также соблюдать правила личной гигиены.
Прежде власти Ирана ограничили передвижения тех лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания, человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов, в том числе на пятничную молитву (там, где есть вирус), регламентировано и посещение шиитских святынь.
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