Иран еще на несколько дней закрыл школы из-за пика коронавируса

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Власти Власти Ирана теперь уже по всей стране на несколько дней закрыли школы из-за ожидаемого пика заболеваний коронавирусом , учащиеся смогут заниматься за счет специально выделенных программ.

По состоянию на пятницу с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека.

Школы по всей стране будут закрыты на три дня с субботы, об этом в эфире телеканала IRINN сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки. Прежде действовали ограничения на значительную часть районов страны.

"Реальность такова, что впереди у нас относительно тяжелая неделя. Мы наблюдаем такой процесс, при котором основной пик заболевания придется на неделю и последующие дни", - сообщил министр, добавив, что вводить карантин в городах не планируется.

Университеты же, как об этом сообщалось и прежде, будут закрыты до конца следующей недели, то есть до пятницы.

В свою очередь, на сайте министерства образования Ирана накануне уже появилось расписание занятий и программ по тем или иным предметам для учащихся разных классов на субботу, среди предметов - персидский и арабский языки, а также химия и математика.

Минздрав по-прежнему советует гражданам воздержаться от необязательных поездок, отменить любые массовые собрания по всей стране, а также соблюдать правила личной гигиены.