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В США одобрили использование вакцины от коронавируса производства Moderna
В США одобрили использование вакцины от коронавируса производства Moderna
Американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T03:43
2020-12-19T03:43
2020-12-19T03:44
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna, говорится в сообщении регулятора.В срочном порядке разрешено использование вакцины для лиц от 18 лет."Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики COVID-19, FDA предприняла еще один важнейший шаг в борьбе с глобальной пандемией, которая вызывает большое количество госпитализаций в США ежедневно", - заявил глава регулятора Стивен Хан.Это уже вторая вакцина, одобренная для США. Ранее началась вакцинация с использованием препарата производства Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире