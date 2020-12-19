https://ria.ru/20201219/vaktsina-1589997145.html

В США одобрили использование вакцины от коронавируса производства Moderna

В США одобрили использование вакцины от коронавируса производства Moderna

Американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T03:43

2020-12-19T03:43

2020-12-19T03:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna, говорится в сообщении регулятора.В срочном порядке разрешено использование вакцины для лиц от 18 лет."Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики COVID-19, FDA предприняла еще один важнейший шаг в борьбе с глобальной пандемией, которая вызывает большое количество госпитализаций в США ежедневно", - заявил глава регулятора Стивен Хан.Это уже вторая вакцина, одобренная для США. Ранее началась вакцинация с использованием препарата производства Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире