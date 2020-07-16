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Во Франции станет обязательным ношение масок в общественных местах
Ношение масок станет обязательным во всех общественных местах закрытого типа во Франции со следующей недели, заявил глава правительства страны Жан Кастекс. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:01
распространение нового коронавируса
жан кастекс
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жан кастекс, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция

Во Франции станет обязательным ношение масок в общественных местах

12:01 16.07.2020
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© Фото : Sputnik FranceСитуация в Париже во время ограничений, введенных из-за коронавируса
Ситуация в Париже во время ограничений, введенных из-за коронавируса
© Фото : Sputnik France
Ситуация в Париже во время ограничений, введенных из-за коронавируса. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Ношение масок станет обязательным во всех общественных местах закрытого типа во Франции со следующей недели, заявил глава правительства страны Жан Кастекс.
До настоящего времени ношение масок было обязательным только в общественном транспорте. Во вторник французский президент Эммануэль Макрон заявил о некоторых признаках возвращения эпидемии коронавируса и высказался за введение обязательного ношения масок в общественных местах закрытого типа с 1 августа.
"Мы рассматривали возможность введения этих мер с первого августа. Но я слышал, что этот срок кажется слишком запоздалым... Поэтому постановление вступит в силу с начала следующей недели", - сказал Кастекс, выступая в Сенате в среду.
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По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, зарегистрированы свыше 173 тысячи случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЖан КастексКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранция
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