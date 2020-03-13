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В Берлине закроют школы из-за риска распространения коронавируса
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РИА Новости

В Берлине закроют школы из-за риска распространения коронавируса

15:27 13.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Школы в Берлине закроют со вторника 17 марта до конца пасхальных каникул, говорится в письме, разосланном руководством учебных заведений родителям учеников.
"Согласно электронному письму от сената города Берлин, общеобразовательные школы федеральной земли Берлин будут закрыты во вторник, 17 марта, вплоть до пасхальных каникул", - отмечается в письме.
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Ученикам предписано забрать из школы учебники, тетради и заниматься самостоятельно дома.
Ранее власти всех федеральных земель Германии договорились об отмене массовых мероприятий в связи с коронавирусом, заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с региональными премьер-министрами.
Об отказе от массовых мероприятий численностью более тысячи участников заявили в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Берлине. Количество случаев коронавируса в стране выросло в четверг до 2,4 тысячи, пять человек погибли. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАнгела МеркельГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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