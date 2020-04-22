Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T19:20
https://ria.ru/20200422/1570430822.html
В Израиле ужесточат карантинные меры
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Израиле ужесточат карантинные меры

19:20 22.04.2020
11241
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Правительство Израиля в ходе телефонной конференции утвердило новый список ограничений на отмечаемые на следующей неделе День независимости государства и День поминовения павших, а также на первые дни священного мусульманского месяца Рамадан, сообщила правительственная пресс-служба.
"В День независимости с 17.00 вторника, 28 апреля, и до 20.00 среды, 29 апреля, граждане смогут покидать свои дома только для покупки лекарств или других необходимых товаров и для получения необходимых услуг только в своем населенном пункте. При отсутствии таких услуг в населенных пунктах можно будет выехать в соседние. Работа общественного транспорта будет прекращена", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
День независимости разрешено праздновать только в своих домах. Покупка продуктов питания в этот день и накануне вечером не разрешена. Люди могут выходить на короткое время, чтобы подышать свежим воздухом и заняться спортом только в непосредственной близости от своих домов.
Кроме того, в День памяти павших воинов и жертв террора, который отмечают в Израиле накануне Дня независимости (в этом году - с вечера 27 по вечер 28 апреля), вводится запрет на посещение кладбищ или памятных мемориалов. Посещение могил павших разрешено с сегодняшнего дня и до 16.00 27 апреля.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В первые дни Рамадана, с четверга 23 апреля по воскресенье 3 мая, в населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением с 18.00 до 3.00 будут закрыты все магазины и предприятия, за исключением аптек. Торговать можно только с доставкой на дом.
При этом кабмин разрешил проводить свадьбы на открытом воздухе с участием не более 19 человек и обязательным соблюдением двухметровой дистанции между присутствующими. Разрешен также выход из дома на собеседование для приема на работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
19230121
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
09:10В Иране два человека погибли при землетрясении
09:10Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР
09:08Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
09:07В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов
09:05Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
09:03Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
09:00Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
09:00Российские ученые научили нейросети следить за транспортными потоками
Лента новостейМолния