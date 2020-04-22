В Израиле ужесточат карантинные меры

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Правительство Правительство Израиля в ходе телефонной конференции утвердило новый список ограничений на отмечаемые на следующей неделе День независимости государства и День поминовения павших, а также на первые дни священного мусульманского месяца Рамадан, сообщила правительственная пресс-служба.

"В День независимости с 17.00 вторника, 28 апреля, и до 20.00 среды, 29 апреля, граждане смогут покидать свои дома только для покупки лекарств или других необходимых товаров и для получения необходимых услуг только в своем населенном пункте. При отсутствии таких услуг в населенных пунктах можно будет выехать в соседние. Работа общественного транспорта будет прекращена", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

День независимости разрешено праздновать только в своих домах. Покупка продуктов питания в этот день и накануне вечером не разрешена. Люди могут выходить на короткое время, чтобы подышать свежим воздухом и заняться спортом только в непосредственной близости от своих домов.

Кроме того, в День памяти павших воинов и жертв террора, который отмечают в Израиле накануне Дня независимости (в этом году - с вечера 27 по вечер 28 апреля), вводится запрет на посещение кладбищ или памятных мемориалов. Посещение могил павших разрешено с сегодняшнего дня и до 16.00 27 апреля.

В первые дни Рамадана, с четверга 23 апреля по воскресенье 3 мая, в населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением с 18.00 до 3.00 будут закрыты все магазины и предприятия, за исключением аптек. Торговать можно только с доставкой на дом.

При этом кабмин разрешил проводить свадьбы на открытом воздухе с участием не более 19 человек и обязательным соблюдением двухметровой дистанции между присутствующими. Разрешен также выход из дома на собеседование для приема на работу.