https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590210567.html

Роспотребнадзор прокомментировал данные о новом штамме коронавируса

Роспотребнадзор прокомментировал данные о новом штамме коронавируса

В Роспотребнадзоре назвали ожидаемыми мутации нового коронавируса, в том числе такие, как в Великобритании. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:36

2020-12-21T13:36

2020-12-21T14:14

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Роспотребнадзоре назвали ожидаемыми мутации нового коронавируса, в том числе такие, как в Великобритании."Чаще всего (мутации. — Прим. ред.) являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов. Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить", — говорится в сообщении ведомства.Новый штамм обнаружили в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве заявили, что он распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. В ВОЗ рассказали, что такую мутацию нашли также в Нидерландах и Австралии.Более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией, Россия в их число пока не входит.Во всех российских регионах организован регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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