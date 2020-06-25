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В сербском Нови-Пазаре ввели режим чрезвычайного положения из-за COVID-19
Кризисный штаб города Нови-Пазар на юго-западе Сербии ввел в четверг режим чрезвычайного положения из-за роста числа больных COVID-19, сообщили городские... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:12
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коронавирус covid-19, коронавирусы, черногория, северная македония, сербия, босния и герцеговина, в мире

В сербском Нови-Пазаре ввели режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

21:12 25.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Кризисный штаб города Нови-Пазар на юго-западе Сербии ввел в четверг режим чрезвычайного положения из-за роста числа больных COVID-19, сообщили городские власти.
Нови-Пазар является центром региона, который местные жители, больше 80% которых исповедуют ислам, называют словом османских времен – Санджак. Как и в Северной Македонии и Албании, рост заболеваемости коронавирусом начался после нарушений ограничений на собрания граждан в праздник Ураза-Байрам 23 мая, а также из-за свадеб и других традиционных торжеств. По данным местных медиков, подъем числа больных особенно заметен в последние 20 дней, всего в муниципалитете 339 зараженных, скончались 14 человек.
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"Городской штаб по ЧС Нови-Пазара принял решение о введении режима ЧС на всей территории города, оно вступает в силу сегодня (в четверг)… Запрещаются собрания граждан в закрытых и открытых помещениях свыше пяти человек. Запрещается проведение семейных торжеств. Ограничивается рабочее время кафе и ресторанов с 7.00 до 19.00", - сообщила городская администрация в Facebook.
Отдельно прописан "строжайший запрет на употребление кальянов". Персоналу и посетителям кафе и ресторанов обязательно носить маски, сами заведения должны регулярно дезинфицироваться, а внутри соблюдаться дистанция между присутствующими. Религиозным общинам городские власти порекомендовали "сделать все необходимое для защиты верующих".
В мае и начале июня в Сербии отмечалось снижение заболеваемости COVID-19, но в минувший вторник диагноз подтвердился у 102 человек, в среду у 143, а в четверг у 137. Всего с начала пандемии в Сербии заразились 13 372 человека. За три последних дня скончались двое больных, общее число жертв пандемии достигло 264. Власти вернули обязательное ношение масок в транспорте и настоятельно порекомендовали гражданам носить их в закрытых помещениях. В Белграде два центра диагностики на коронавирус с пятницы перевели на круглосуточное дежурство.
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Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте. С 18 мая открыто авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Сербия с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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