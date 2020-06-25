В сербском Нови-Пазаре ввели режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

"Городской штаб по ЧС Нови-Пазара принял решение о введении режима ЧС на всей территории города, оно вступает в силу сегодня (в четверг)… Запрещаются собрания граждан в закрытых и открытых помещениях свыше пяти человек. Запрещается проведение семейных торжеств. Ограничивается рабочее время кафе и ресторанов с 7.00 до 19.00", - сообщила городская администрация в Facebook.