https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582151755.html

Испания продлит режим повышенной готовности из-за коронавируса до мая

Испания продлит режим повышенной готовности из-за коронавируса до мая

Конгресс депутатов Испании поддержал продление на полгода – до 9 мая - режима повышенной готовности, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:01

2020-10-29T18:01

2020-10-29T18:26

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коронавирус covid-19

испания

в мире

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МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Конгресс депутатов Испании поддержал продление на полгода – до 9 мая - режима повышенной готовности, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19.За проголосовали 194 депутата, против 53, воздержались 99.Правительство Испании 25 октября ввело режим повышенной готовности на 15 дней, по закону для его продления необходимо заручиться поддержкой нижней палаты парламента.Во время первой волны карантина режим действовал с 14 марта по 21 июня, однако каждые две недели депутаты рассматривали запросы кабинета министров о продлении, с каждым разом получать поддержку законодателей правительству Педро Санчеса становилось все сложнее, поэтому на этот раз оно решило попытаться с первого раза продлить режим на длительный срок – до 9 мая. Однако ряд политических сил, в том числе крупнейшая оппозиционная Народная партия, назвали полгода слишком долгим периодом, и премьер пошел на уступки: он пообещал, что режим может быть отменен и раньше – в марте, если эпидемиологическая ситуация за это время улучшится, каждые два месяца он намерен являться в парламент, чтобы обсуждать эпидемиологическую ситуацию. В результате Народная партия воздержалась при голосовании, что обеспечило правительству большинство голосов.После 9 ноября комендантский час станет необязательным – решение, вводить его или нет, должны принимать власти автономных сообществ. Кроме того, в их руках остается решение об изоляции регионов - как в целом автономных сообществ, так и отдельных муниципалитетов. Сейчас запрещено въезжать и выезжать из большинства автономных сообществ страны, если только речь не идет об уважительных причинах – рабочих вопросах, учебе, при необходимости добраться до медицинского учреждения, навестить родственников, которым необходима помощь, или вернуться на постоянное место жительства. Остается в силе запрет собираться компаниями более шести человек, если они не живут вместе."Правительство понимает, что люди начинают уставать, но сейчас не время смягчать меры. Предстоят очень тяжелые месяцы…, нас ждет длинная зима", - заявил парламентариям министр здравоохранения Сальвадор Илья.Он напомнил, что цель властей – снизить число выявляемых в течение 14 дней случаев заболевания до 25 на сто тысяч населения, сейчас эта цифра - 453. Только за последнюю неделю в стране выявлены почти 107 тысяч новых случаев, за две недели – 213 тысяч. Общее число только выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии превысило 1,1 миллиона (реальное, по словам премьера Педро Санчеса, более 3 миллионов), умерли 35,5 тысячи человек (за неделю – 761).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, испания, в мире