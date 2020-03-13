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2020-03-13T19:51+0300
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Меркель рассказала о мерах по борьбе с коронавирусом в Германии
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РИА Новости

Меркель рассказала о мерах по борьбе с коронавирусом в Германии

19:51 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан страны "проявить солидарность" перед вызовом распространения коронавируса, соблюдая дистанцию друг с другом и снижая число социальных контактов.
В пятницу вечером Меркель перед встречей с представителями бизнеса по проблематике влияния коронавируса на экономику выступила с заявлением, обрисовав уже принятые властями страны меры. Она напомнила, что накануне провела консультации с руководителями федеральных земель по коронавирусу.
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"Федеральные земли уже начали принимать действия, закрывая школы, университеты, детские сады. Уверена, остальные сделают то же самое. Бундестаг в рекордные сроки принял пакет по неполной занятости, Федеральный совет тем более. Это важный шаг для поддержки экономики и сохранения рабочих мест, чтобы занятые могли в этой сложной ситуации чувствовать себя уверенно. Министерства финансов и экономики сегодня объявили меры, которые беспрецедентны для истории республики, по поддержке мероприятий и рабочих мест - деньгами, кредитами", - рассказала Меркель.
По ее словам, это все показывает, что "правительство, федеральные земли, бундестаг готовы делать все, что необходимо, делать все, что Германии необходимо, чтобы мы могли с наименьшими потерями пройти этот кризис".
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"Они (меры) беспрецедентны, они такие, что у нас нет такого опыта. Мы можем при этом обращаться к опыту 2008-2009 года, но сегодня мы имеем дело с "противником", если можно так сказать, вирусом, который мы не знаем, также мы не знаем, как с ним бороться, инъекциями или медикаментами. Поэтому мы должны действовать так, как мы только можем с наибольшей мобилизацией сил", - подчеркнула канцлер.
Меркель выразила пожелание, чтобы "граждане проявили солидарность тем, чтобы они держали дистанцию друг от друга". "Это парадоксально, но это сегодня необходимо. Особенно пожилым, самым слабым, тем, кто имеет другие заболевания, можно лучше всего помочь, если социальные контакты будут насколько возможно снижены. Это та солидарность, которая нам нужна сегодня. Когда каждый внесет свой вклад, тогда будет проще всего справиться с этим сложным вызовом", - заключала лидер Германии.
Количество случаев коронавируса в стране выросло в четверг до 2,4 тысяч, пять человек умерли. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБундестаг ГерманииАнгела МеркельГерманияВ мире
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