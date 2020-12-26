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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591058976.html
Япония запретит въезд в страну из-за коронавируса
Япония запретит въезд в страну из-за коронавируса
Правительство Японии запрещает въезд в страну из-за распространения "британского" штамма коронавируса, сообщает агентство Kyodo News. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T17:26
2020-12-26T18:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
бразилия
япония
сша
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство Японии запрещает въезд в страну из-за распространения "британского" штамма коронавируса, сообщает агентство Kyodo News.Ограничение начнет действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января 2021 года. Запрет коснется только иностранных граждан-нерезидентов.До конца января прекратится выдача новых виз. Ранее выданные документы продолжат действовать, исключение составят граждане Британии и Южной Африки, где выявили новые штаммы коронавируса.Японцев и иностранцев с видом на жительство, побывавших в краткосрочной командировке за пределами страны, вновь обяжут соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, им необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.При этом Япония продолжит принимать бизнесменов из Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Тайваня, Сингапура, Брунея, Южной Кореи и Китая в рамках действующих правительственных договоренностей.Япония закрыла границы еще в февраля, въехать туда могли лишь некоторые категории иностранцев — только при условии соблюдения карантина.В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам министра, ситуация с вирусом в стране "вышла из-под контроля" властей.Специалисты утверждают, что этот штамм может быть на 70 процентов заразнее обычного и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.Многие государства уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
https://ria.ru/20201225/shtamm-1591005951.html
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коронавирус covid-19, воз, бразилия, япония, сша

Япония запретит въезд в страну из-за коронавируса

17:26 26.12.2020 (обновлено: 18:35 26.12.2020)
 
© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония.
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство Японии запрещает въезд в страну из-за распространения "британского" штамма коронавируса, сообщает агентство Kyodo News.
Ограничение начнет действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января 2021 года. Запрет коснется только иностранных граждан-нерезидентов.
Люди на прогулке в Токио - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 22:51Распространение нового коронавируса
В Японии выявили "британский" штамм коронавируса
До конца января прекратится выдача новых виз. Ранее выданные документы продолжат действовать, исключение составят граждане Британии и Южной Африки, где выявили новые штаммы коронавируса.
Японцев и иностранцев с видом на жительство, побывавших в краткосрочной командировке за пределами страны, вновь обяжут соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, им необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
При этом Япония продолжит принимать бизнесменов из Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Тайваня, Сингапура, Брунея, Южной Кореи и Китая в рамках действующих правительственных договоренностей.
Япония закрыла границы еще в февраля, въехать туда могли лишь некоторые категории иностранцев — только при условии соблюдения карантина.
В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам министра, ситуация с вирусом в стране "вышла из-под контроля" властей.
Специалисты утверждают, что этот штамм может быть на 70 процентов заразнее обычного и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.
Многие государства уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
Вчера, 02:35Распространение нового коронавируса
Раскрыта опасность выявленного в Британии штамма коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБразилияЯпонияСША
 
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