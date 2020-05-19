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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:11
https://ria.ru/20200519/1571678109.html
В Сербии открыли пассажирское авиасообщение
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1036x0_80_0_0_236ac547ef680d466ea2ad3cdba78a8e.jpg
РИА Новости

В Сербии открыли пассажирское авиасообщение

14:57 19.05.2020 (обновлено: 15:11 19.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Национальная авиакомпания Air Serbia запускает регулярные пассажирские рейсы 21 мая, но первый коммерческий рейс в аэропорт Белграда "Никола Тесла" после снятия ограничений из-за COVID-19 уже состоялся, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Первый коммерческий рейс лоукостера Wizz Air прибыл вчера (в понедельник) около 11.40 (12.40 мск) из Лондона с почти сотней пассажиров. С 21 мая начинаются регулярные рейсы Air Serbia, в первый день их будет четыре - в Вену, Лондон, Франкфурт и Цюрих", - заявил агентству глава пресс-службы аэропорта Никола Джукич.
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Руководство воздушной гавани отмечает, что в связи с пандемией коронавируса увеличило динамику чистки и дезинфекции пассажирских терминалов с упором на все элементы интерьера, к которым могут притрагиваться люди. Пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт за три часа до вылета, по возможности проходить регистрацию онлайн и обязательно носить защитную маску.
Новшеством в "Никола Тесла" стало разрешение на наличие в ручной клади негорючего дезинфекционного средства с не более чем 70% спирта из расчета два литра на человека. Упаковка должна быть не более поллитра.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил во вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании. Чрезвычайное положение и комендантский час из-за коронавируса действовали в стране с середины марта по 7 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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