В Сербии открыли пассажирское авиасообщение

Руководство воздушной гавани отмечает, что в связи с пандемией коронавируса увеличило динамику чистки и дезинфекции пассажирских терминалов с упором на все элементы интерьера, к которым могут притрагиваться люди. Пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт за три часа до вылета, по возможности проходить регистрацию онлайн и обязательно носить защитную маску.