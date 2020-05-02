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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T17:35
https://ria.ru/20200502/1570900388.html
Правительство Франции одобрило продление санитарного ЧП до 24 июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Правительство Франции одобрило продление санитарного ЧП до 24 июля

17:27 02.05.2020 (обновлено: 17:35 02.05.2020)
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
ПАРИЖ, 2 мая – РИА Новости. Совет министров Франции рассмотрел в субботу законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения на фоне эпидемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран.
"Проект закона, представленного сегодня на заседании совета министров, продлевает чрезвычайное санитарное положение на два месяца – до 24 июля", - сказал Веран на брифинге после заседания совета министров.
Научный совет считает, что все меры по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе представленные в законопроекте о чрезвычайном санитарном положении, остаются необходимыми, учитывая эпидемиологическую ситуацию, отметил министр.
"Этот текст (законопроект) продлевает чрезвычайное санитарное положение, поскольку это является абсолютной необходимостью. Этот законопроект – гарантия того, что мы способны реагировать быстро и эффективно на развитие эпидемиологической ситуацию", - подчеркнул в свою очередь глава МВД Кристоф Кастанер.
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Принятый ранее французским парламентом закон о чрезвычайном санитарном положении на фоне эпидемии коронавируса вступил в силу 24 марта. Этот режим был введен на два месяца, то есть до 24 мая. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, представляя план по выводу страны из карантина после 11 мая, предложил продлить действие закона.
Законопроект о продлении ЧС, рассмотренный в субботу правительством, поступит Сенат, а затем в Нацсобрание Франции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кристоф КастанерЭдуар ФилиппКоронавирусыФранцияВ мире
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