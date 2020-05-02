Правительство Франции одобрило продление санитарного ЧП до 24 июля

Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция

ПАРИЖ, 2 мая – РИА Новости. Совет министров Совет министров Франции рассмотрел в субботу законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения на фоне эпидемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран.

"Проект закона, представленного сегодня на заседании совета министров, продлевает чрезвычайное санитарное положение на два месяца – до 24 июля", - сказал Веран на брифинге после заседания совета министров.

Научный совет считает, что все меры по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе представленные в законопроекте о чрезвычайном санитарном положении, остаются необходимыми, учитывая эпидемиологическую ситуацию, отметил министр.

"Этот текст (законопроект) продлевает чрезвычайное санитарное положение, поскольку это является абсолютной необходимостью. Этот законопроект – гарантия того, что мы способны реагировать быстро и эффективно на развитие эпидемиологической ситуацию", - подчеркнул в свою очередь глава МВД Кристоф Кастанер

Принятый ранее французским парламентом закон о чрезвычайном санитарном положении на фоне эпидемии коронавируса вступил в силу 24 марта. Этот режим был введен на два месяца, то есть до 24 мая. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп , представляя план по выводу страны из карантина после 11 мая, предложил продлить действие закона.

Законопроект о продлении ЧС, рассмотренный в субботу правительством, поступит Сенат, а затем в Нацсобрание Франции.