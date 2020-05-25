В Италии возобновили работу бассейны и тренажерные залы

РИМ, 25 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянцы с понедельника получили новую порцию послаблений режима " Итальянцы с понедельника получили новую порцию послаблений режима " коронавирусных " ограничений: для них открылись бассейны, тренажерные залы и спортивные центры.

Их работа возобновилась почти по всей стране за исключением некоторых областей: в Ломбардии спортивные учреждения откроются 31 мая, а на юге в Базиликате – 3 июня.

Необходимость соблюдения жестких правил гигиены и социальной дистанции привела к тому, что попасть в свой фитнес-центр можно только по предварительной записи. Тренировку ограничат по времени: так, спортивный зал, клиентом которого является корреспондент РИА Новости, обозначил ее максимальный срок в полтора часа.

Крупный фитнес-центр за несколько дней до открытия распространил среди посетителей свод новых правил посещения: среди прочего выделяется требование приходить уже в спортивной форме. После тренировки разрешается принять душ.

Как и при посещениях других публичных учреждений обязательным для фитнес-центров стало ношение медицинской маски. Однако уже привычная для многих других мест метровая дистанция во время тренировок в спортивных залах увеличивается до 2 метров. Для этого руководству клубов придется провести перестановки. Еще одним нововведением должна стать обязательная дезинфекция каждого тренажера или снаряда после его использования.

Открытие бассейнов и тренажерных залов является частью мероприятий, которое правительство Италии запустила с 18 мая, сняв большую часть ограничений, введенных в середине марта для сдерживания распространения коронавируса. Открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.

Согласно официальным данным, по состоянию на воскресенье в Италии были зафиксированы почти 230 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 140 тысяч больных выздоровели, общее число жертв за сутки выросло всего на 50 человек и составило 32785. В минувший вторник число госпитализированных больных впервые упало ниже отметки в 10 тысяч. Общее число случаев заражения, включая выздоровевших и скончавшихся, в воскресенье возросло всего на 531, что стало одним из самых низких приростов с начала эпидемии.