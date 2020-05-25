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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:23
https://ria.ru/20200525/1571949951.html
В Италии возобновили работу бассейны и тренажерные залы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_0:75:3112:1825_1036x0_80_0_0_fa59a29292ac420f56fb8f5cb93941e1.jpg
РИА Новости

В Италии возобновили работу бассейны и тренажерные залы

13:23 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРим
Рим
© РИА Новости / Александр Вильф
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Рим. Архивное фото
РИМ, 25 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянцы с понедельника получили новую порцию послаблений режима "коронавирусных" ограничений: для них открылись бассейны, тренажерные залы и спортивные центры.
Их работа возобновилась почти по всей стране за исключением некоторых областей: в Ломбардии спортивные учреждения откроются 31 мая, а на юге в Базиликате – 3 июня.
Необходимость соблюдения жестких правил гигиены и социальной дистанции привела к тому, что попасть в свой фитнес-центр можно только по предварительной записи. Тренировку ограничат по времени: так, спортивный зал, клиентом которого является корреспондент РИА Новости, обозначил ее максимальный срок в полтора часа.
Крупный фитнес-центр за несколько дней до открытия распространил среди посетителей свод новых правил посещения: среди прочего выделяется требование приходить уже в спортивной форме. После тренировки разрешается принять душ.
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Как и при посещениях других публичных учреждений обязательным для фитнес-центров стало ношение медицинской маски. Однако уже привычная для многих других мест метровая дистанция во время тренировок в спортивных залах увеличивается до 2 метров. Для этого руководству клубов придется провести перестановки. Еще одним нововведением должна стать обязательная дезинфекция каждого тренажера или снаряда после его использования.
Открытие бассейнов и тренажерных залов является частью мероприятий, которое правительство Италии запустила с 18 мая, сняв большую часть ограничений, введенных в середине марта для сдерживания распространения коронавируса. Открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.
Согласно официальным данным, по состоянию на воскресенье в Италии были зафиксированы почти 230 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 140 тысяч больных выздоровели, общее число жертв за сутки выросло всего на 50 человек и составило 32785. В минувший вторник число госпитализированных больных впервые упало ниже отметки в 10 тысяч. Общее число случаев заражения, включая выздоровевших и скончавшихся, в воскресенье возросло всего на 531, что стало одним из самых низких приростов с начала эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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