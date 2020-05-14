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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T12:40
https://ria.ru/20200514/1571424040.html
Абэ отменил режим ЧС на большей части Японии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2356:1325_1036x0_80_0_0_72e149abd061f31ea4e6f33fb7331a11.jpg
РИА Новости

Абэ отменил режим ЧС на большей части Японии

12:17 14.05.2020 (обновлено: 12:40 14.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 14 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса, отменен на большей части Японии, в 39 из 47 префектур страны, однако в Токио и Осаке он пока еще продолжит действовать, сообщил в четверг на пресс-конференции глава японского правительства Синдзо Абэ.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в начале апреля в ряде районов Японии на месяц, а затем был распространен на территорию всей страны до 31 мая.
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"Мы возвращаемся к новой повседневной жизни. Сегодняшний день - главный старт для этого", - сказал Абэ.
По его словам, в тех префектурах, где будет снят режим чрезвычайной ситуации, власти все равно просят избегать контактов людей "лицом к лицу", часто мыть руки, не посещать места большого скопления людей, бары и ночные клубы.
"Нам необходимо содействие всех граждан", - подчеркнул Абэ. По его словам, речь идет о "новой норме жизни".
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Одним из критериев для частичной отмены ЧС в Японии стало снижение числа заболевания коронавирусом до 0,5 случая на 100 тысяч жителей.
По данным телеканала NHK, который суммирует данные местных администраций, в четверг в Японии зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались. Общее число инфицированных в Японии достигло 16 883 человека, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess. Общее число скончавшихся составило 715 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 10,5 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Синдзо АбэОсака (город)ЯпонияТокиоВ мире
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