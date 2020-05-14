Абэ отменил режим ЧС на большей части Японии

ТОКИО, 14 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса, отменен на большей части Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса, отменен на большей части Японии , в 39 из 47 префектур страны, однако в Токио Осаке он пока еще продолжит действовать, сообщил в четверг на пресс-конференции глава японского правительства Синдзо Абэ

Режим чрезвычайной ситуации был введен в начале апреля в ряде районов Японии на месяц, а затем был распространен на территорию всей страны до 31 мая.

"Мы возвращаемся к новой повседневной жизни. Сегодняшний день - главный старт для этого", - сказал Абэ.

По его словам, в тех префектурах, где будет снят режим чрезвычайной ситуации, власти все равно просят избегать контактов людей "лицом к лицу", часто мыть руки, не посещать места большого скопления людей, бары и ночные клубы.

"Нам необходимо содействие всех граждан", - подчеркнул Абэ. По его словам, речь идет о "новой норме жизни".

Одним из критериев для частичной отмены ЧС в Японии стало снижение числа заболевания коронавирусом до 0,5 случая на 100 тысяч жителей.

По данным телеканала NHK , который суммирует данные местных администраций, в четверг в Японии зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались. Общее число инфицированных в Японии достигло 16 883 человека, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess. Общее число скончавшихся составило 715 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 10,5 тысяч человек.