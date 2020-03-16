Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
"С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней", - сказал глава государства.
Трансляция обращения Макрона велась в социальных сетях Елисейского дворца и по центральным телеканалам страны.
Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.