Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана

"С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней", - сказал глава государства.

Трансляция обращения Макрона велась в социальных сетях Елисейского дворца и по центральным телеканалам страны.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.