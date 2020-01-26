Власти Пекина не будут закрывать город из-за коронавируса

Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине

Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине

ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Пекин , несмотря на некоторые меры по профилактике распространения нового типа коронавируса , не будет изолирован, заявил в воскресенье заместитель главы городского комитета по вопросам транспорта Жэнь Жунцзюнь

"В настоящее время транспортное сообщение Пекина с другими регионам в целом работает в штатном режиме, Пекин не закрытый город и не будет закрыт. В последние несколько дней для усиления работы по недопущению распространения эпидемии, были приняты необходимые меры", - сообщил на брифинге Жэнь Жунцзюнь.

Ранее правительство Пекина объявило наивысший "I" уровень реагирования на ЧС в связи с распространением нового типа коронавируса, в городе отменены все массовые культурно-развлекательные мероприятия, премьеры в кинотеатрах, спортивные соревнования, закрыты музеи и другие туристические достопримечательности. На железнодорожных вокзалах, аэропортах, в метро усилены меры санитарного контроля пассажиров, приостановлено междугороднее движение автобусов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.