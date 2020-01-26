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Власти Пекина не будут закрывать город из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Пекина не будут закрывать город из-за коронавируса

14:37 26.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
ПЕКИН, 26 янв – РИА Новости. Пекин, несмотря на некоторые меры по профилактике распространения нового типа коронавируса, не будет изолирован, заявил в воскресенье заместитель главы городского комитета по вопросам транспорта Жэнь Жунцзюнь
"В настоящее время транспортное сообщение Пекина с другими регионам в целом работает в штатном режиме, Пекин не закрытый город и не будет закрыт. В последние несколько дней для усиления работы по недопущению распространения эпидемии, были приняты необходимые меры", - сообщил на брифинге Жэнь Жунцзюнь.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
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Ранее правительство Пекина объявило наивысший "I" уровень реагирования на ЧС в связи с распространением нового типа коронавируса, в городе отменены все массовые культурно-развлекательные мероприятия, премьеры в кинотеатрах, спортивные соревнования, закрыты музеи и другие туристические достопримечательности. На железнодорожных вокзалах, аэропортах, в метро усилены меры санитарного контроля пассажиров, приостановлено междугороднее движение автобусов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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