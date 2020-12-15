https://ria.ru/20201215/serbiya-1589311812.html
Сербия меняет правила въезда в страну
Сербия меняет правила въезда в страну
Для въезда в Сербию теперь потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:09
2020-12-15T14:09
2020-12-15T14:09
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Для въезда в Сербию теперь потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сообщает АТОР. В стране продлены до 18 декабря существующие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Все предприятия общепита и большинство торговых точек работают до 17:00 и закрыты в выходные дни.Кроме того, на заседании правительственного кризисного штаба было решено, что иностранные граждане могут въезжать в Сербию только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не более 48 часов с момента взятия биоматериала.Это требование вступает в силу с 20 декабря, и, как предполагается, будет действовать до 10 января 2021 года.Россия восстановила авиасообщение с Сербией с 15 октября, а туроператоры начали осенью продавать туры в Белград и на горнолыжные курорты этой страны.
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РИА Новости
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сербия, белград (город)
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Для въезда в Сербию теперь потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сообщает
АТОР.
В стране продлены до 18 декабря существующие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Все предприятия общепита и большинство торговых точек работают до 17:00 и закрыты в выходные дни.
Кроме того, на заседании правительственного кризисного штаба было решено, что иностранные граждане могут въезжать в Сербию только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не более 48 часов с момента взятия биоматериала.
Это требование вступает в силу с 20 декабря, и, как предполагается, будет действовать до 10 января 2021 года.
Россия восстановила авиасообщение с Сербией с 15 октября, а туроператоры начали осенью продавать туры в Белград и на горнолыжные курорты этой страны.