https://ria.ru/20201215/serbiya-1589311812.html

Сербия меняет правила въезда в страну

Сербия меняет правила въезда в страну

Для въезда в Сербию теперь потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:09

2020-12-15T14:09

2020-12-15T14:09

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Для въезда в Сербию теперь потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сообщает АТОР. В стране продлены до 18 декабря существующие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Все предприятия общепита и большинство торговых точек работают до 17:00 и закрыты в выходные дни.Кроме того, на заседании правительственного кризисного штаба было решено, что иностранные граждане могут въезжать в Сербию только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не более 48 часов с момента взятия биоматериала.Это требование вступает в силу с 20 декабря, и, как предполагается, будет действовать до 10 января 2021 года.Россия восстановила авиасообщение с Сербией с 15 октября, а туроператоры начали осенью продавать туры в Белград и на горнолыжные курорты этой страны.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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