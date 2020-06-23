В Японии возобновили работу библиотеки

ТОКИО, 23 июн - РИА Новости. Библиотеки в Японии, которые более трех месяцев были закрыты из-за распространения Библиотеки в Японии, которые более трех месяцев были закрыты из-за распространения коронавируса , полностью открылись во вторник для посетителей, но при соблюдении ряда правил предосторожности, выяснял на месте корреспондент РИА Новости.

На входе в библиотеку муниципалитета Синагава в Токио на столиках выставлены две бутылки с дезинфицирующей жидкостью. Плакат на стенде за ними гласит, что все посетители должны носить маску, продезинфицировать руки и соблюдать дистанцию не менее одного метра.

От посетителей также требуется не задерживаться надолго в библиотеке, чтобы сократить шанс заражения инфекцией. Поскольку кондиционер при ощутимой уже летней жаре работает далеко не в полную силу, долго в зале с книгами находиться действительно весьма трудно.

Лестница ведет на второй и третий этажи библиотеки, по которой поднимается молодая японка с девочкой четырех лет.

"Теперь ты сможешь выбрать себе книжку, какую хочешь", - говорит ребенку женщина, и они сворачивают на втором этаже налево - в раздел детской литературы.

На третьем этаже на полках выставлены книги по тематическим разделам. Вдоль стен за столами сидят всего трое посетителей, которые используют библиотеку как читальный зал. Двое сотрудников библиотеки раскладывают и поправляют книги на полках, стараясь не подходить близко к другим.

Стойка регистрации зала защищена пластиковой занавеской, которая отделяет сотрудника библиотеки от посетителей. Сотрудник принимает книги, сканирует штрих-код и положенную на поднос посетителем пластиковую карточку читателя.

С 8 апреля из-за коронавируса в Японии начал действовать режим чрезвычайной ситуации, сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем для всей страны. Полностью режим ЧС был отменен в Японии досрочно 25 мая и японские власти осторожно и поэтапно идут по пути восстановления социально-экономической активности в стране.