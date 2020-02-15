В Китае рассказали о казни за нарушения во время эпидемии коронавируса

ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Уголовный кодекс Уголовный кодекс Китая предусматривает суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто во время вспышки коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном заражении коронавирусом других людей и причинении тяжкого время медикам, говорится в сообщении на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.

Суд пояснил, что в соответствии с УК КНР, законом о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, законом о реагировании на чрезвычайные ситуации и мнениями Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры, министерства общественной безопасности и министерства юстиции (в КНР) о наказаниях за преступления, связанные с вспышкой нового типа коронавируса, установлено, что таких преступлений всего 21, а за 4 из них могут приговорить к высшей мере наказания.

К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт". В этом пункте обозначены и лица, у которых зарегистрирован случай с подозрением на заражение, но в результате их отказа от карантина и лечения, а также помещений общественных мест и транспорта произошло распространение заболевания – "максимальное наказание – смертная казнь".

Смертная казнь может стать наказанием и для тех, кто "во время эпидемии нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала, плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом".

Особый пункт выделен и для чиновников. Высшая мера пресечения может быть применена в отношении тех, кто "будет злоупотреблять служебным положением для растраты, хищения, мошенничества и других способов незаконного присвоения товарно-материальных ценностей и денежных средств, предназначенных для предотвращения и контроля разного рода бедствий, включая инфекционные эпидемии".