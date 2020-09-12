Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200912/ssha-1577082529.html
В США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров
США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров, сообщает АТОР со ссылкой на американские СМИ. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T09:17
2020-09-12T09:17
туризм
коронавирус covid-19
туризм
шенгенская зона
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
великобритания
ирландия
китай
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575492588_0:243:3208:2048_1400x0_80_0_0_66de1680e9f1bb674bd32674f7d2b873.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. </strong>США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52697.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР со ссылкой на американские СМИ.Проверка здоровья пассажиров в аэропортах не доказала свою эффективность, говорят специалисты.Пассажиры из группы стран повышенного риска (Китай, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Иран и страны Шенгенского соглашения) с января могли прилетать только в 15 назначенных аэропортов США. Им измеряли температуру, требовали предоставить "декларацию здоровья", проверяли текущее состояние и брали контактную информацию.Представитель управления транспортной безопасности США сообщил, что из 675 тысяч путешественников, прошедших проверку в аэропортах, менее 15 пассажиров (0,002 процента) были инфицированы вирусом. Таким образом, система оказалась неэффективной: она, по сути, "ловила воздух", расходуя деньги, время и труд специалистов."Мы продолжаем поддерживать расходование дефицитных ресурсов для скрининга там, где они могут быть наилучшим образом использованы. Но больше не считаем, что имеет смысл продолжать скрининг в этих 15 аэропортах, учитывая чрезвычайно низкое число идентифицированных пассажиров, выявленных Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)", — сообщила Торговая ассоциация Airlines for America (А4А) в заявлении для CNN.Проверки туристов прекратят с понедельника, 14 сентября. Пассажирам больше не нужно будет лететь в определенные аэропорты, используемые для скрининга прибывающих на COVID-19.В прошлом месяце была отменена централизованная рекомендация для путешественников проводить 14-дневный карантин после поездки, хотя некоторые штаты все еще требуют этого для внутренних переездов.
https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
великобритания
ирландия
китай
бразилия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575492588_393:0:3124:2048_1400x0_80_0_0_08769a82df625123243b4a8d16b1d02d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, ирландия, китай, бразилия, иран, сша

В США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров

09:17 12.09.2020
689
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник медицинской службы международного аэропорта "Внуково" имени А. Н. Туполева проводит экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19
Сотрудник медицинской службы международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева проводит экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров, сообщает АТОР со ссылкой на американские СМИ.
Проверка здоровья пассажиров в аэропортах не доказала свою эффективность, говорят специалисты.
Пассажиры из группы стран повышенного риска (Китай, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Иран и страны Шенгенского соглашения) с января могли прилетать только в 15 назначенных аэропортов США. Им измеряли температуру, требовали предоставить "декларацию здоровья", проверяли текущее состояние и брали контактную информацию.
Представитель управления транспортной безопасности США сообщил, что из 675 тысяч путешественников, прошедших проверку в аэропортах, менее 15 пассажиров (0,002 процента) были инфицированы вирусом. Таким образом, система оказалась неэффективной: она, по сути, "ловила воздух", расходуя деньги, время и труд специалистов.
"Мы продолжаем поддерживать расходование дефицитных ресурсов для скрининга там, где они могут быть наилучшим образом использованы. Но больше не считаем, что имеет смысл продолжать скрининг в этих 15 аэропортах, учитывая чрезвычайно низкое число идентифицированных пассажиров, выявленных Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)", — сообщила Торговая ассоциация Airlines for America (А4А) в заявлении для CNN.
Проверки туристов прекратят с понедельника, 14 сентября. Пассажирам больше не нужно будет лететь в определенные аэропорты, используемые для скрининга прибывающих на COVID-19.
В прошлом месяце была отменена централизованная рекомендация для путешественников проводить 14-дневный карантин после поездки, хотя некоторые штаты все еще требуют этого для внутренних переездов.
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 08:00Туризм
Как сдать тест на COVID-19 после отпуска и не получить штраф
6120200
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмШенгенская зонаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВеликобританияИрландияКитайБразилияИранСША
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя частной американской компании Astra с космодрома Кодьяк на Аляске
В США ракета частной компании не достигла орбиты из-за аварии
В больнице
От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз
Продюсер Андрей Разин
Продюсер "Ласкового мая" предрек миру голод, потрясения и смерти
Молодой человек за компьютером
Эксперты узнали, сможет ли искусственный интеллект заменить программистов
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Глава эсеров рассказал, почему не будет прививаться от коронавируса
Больничная палата
В Москве еще 1143 пациента вылечились от COVID-19
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник
В ЛНР приветствуют пересмотр Киевом постановления о выборах в Донбассе
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Автомобиль скорой помощи
В Москве двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния