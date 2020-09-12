https://ria.ru/20200912/ssha-1577082529.html

В США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров

США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров, сообщает АТОР со ссылкой на американские СМИ. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T09:17

2020-09-12T09:17

2020-09-12T09:17

туризм

коронавирус covid-19

туризм

шенгенская зона

ассоциация туроператоров россии (атор)

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<strong>МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. </strong>США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52697.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР со ссылкой на американские СМИ.Проверка здоровья пассажиров в аэропортах не доказала свою эффективность, говорят специалисты.Пассажиры из группы стран повышенного риска (Китай, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Иран и страны Шенгенского соглашения) с января могли прилетать только в 15 назначенных аэропортов США. Им измеряли температуру, требовали предоставить "декларацию здоровья", проверяли текущее состояние и брали контактную информацию.Представитель управления транспортной безопасности США сообщил, что из 675 тысяч путешественников, прошедших проверку в аэропортах, менее 15 пассажиров (0,002 процента) были инфицированы вирусом. Таким образом, система оказалась неэффективной: она, по сути, "ловила воздух", расходуя деньги, время и труд специалистов."Мы продолжаем поддерживать расходование дефицитных ресурсов для скрининга там, где они могут быть наилучшим образом использованы. Но больше не считаем, что имеет смысл продолжать скрининг в этих 15 аэропортах, учитывая чрезвычайно низкое число идентифицированных пассажиров, выявленных Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)", — сообщила Торговая ассоциация Airlines for America (А4А) в заявлении для CNN.Проверки туристов прекратят с понедельника, 14 сентября. Пассажирам больше не нужно будет лететь в определенные аэропорты, используемые для скрининга прибывающих на COVID-19.В прошлом месяце была отменена централизованная рекомендация для путешественников проводить 14-дневный карантин после поездки, хотя некоторые штаты все еще требуют этого для внутренних переездов.

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, ирландия, китай, бразилия, иран, сша