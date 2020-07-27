В Сербии число жертв коронавируса достигло 543

БЕЛГРАД, 27 июл - РИА Новости. Число жертв Число жертв COVID-19 Сербии к понедельнику достигло 543, за сутки выявлены 411 случаев заражения, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.

С 17 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии обязательно ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также запрещены собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем 20 сербских муниципалитетах.

Премьер Сербии Ана Брнабич сообщала в минувший четверг, что в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".

"За прошедшие 24 часа протестированы 9 560 человек, выявлены 411 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 24 141. Скончались девять пациентов, всего умерли 543 больных", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.

"На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 171 человек", - уточнили медики. Всего госпитализирован 4 571 больной, число госпитализируемых постепенно начало снижаться.

Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.