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В Сербии число жертв коронавируса достигло 543
Число жертв COVID-19 в Сербии к понедельнику достигло 543, за сутки выявлены 411 случаев заражения, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:22
распространение нового коронавируса
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ана брнабич
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, китай, сша, в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 543

16:22 27.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Сербии к понедельнику достигло 543, за сутки выявлены 411 случаев заражения, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.
С 17 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии обязательно ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также запрещены собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем 20 сербских муниципалитетах.
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Премьер Сербии Ана Брнабич сообщала в минувший четверг, что в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
"За прошедшие 24 часа протестированы 9 560 человек, выявлены 411 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 24 141. Скончались девять пациентов, всего умерли 543 больных", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 171 человек", - уточнили медики. Всего госпитализирован 4 571 больной, число госпитализируемых постепенно начало снижаться.
Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияКитайСШАВ мире
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