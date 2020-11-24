https://ria.ru/20201124/frantsiya-1586171862.html
Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса
Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса
Число новых случаев COVID-19 во Франции значительно снижается в последнее время, пик второй волны эпидемии преодолен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:37
2020-11-24T22:37
2020-11-24T23:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 во Франции значительно снижается в последнее время, пик второй волны эпидемии преодолен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации."Число новых случаев, которые регистрируются ежедневно, значительно снизилось. Оно превышало 60 тысяч (в сутки), а на прошлой неделе установилось на уровне 20 тысяч в среднем. Число больных COVID-19 в реанимации 16 ноября составляло 4900, сегодня это число снизилось до 4300 ", - сказал французский лидер."Из этих данных следует, что пик второй волны эпидемии пройден", - отметил он.При этом Макрон подчеркнул, что необходимо продолжать усилия по борьбе с эпидемией.На фоне второй волны эпидемии коронавируса во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. В последние дни число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться. Объявляя о введении карантина в конце октября, Макрон говорил о том, что нужно добиться, чтобы количество заболевших COVID-19 в сутки не превышало 5 тысяч.Общее число заразившихся коронавирусом с момента начала эпидемии во Франции превышает 2,1 миллиона, скончались более 50 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости.
Число новых случаев COVID-19 во Франции
значительно снижается в последнее время, пик второй волны эпидемии преодолен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон
в телеобращении к нации.
"Число новых случаев, которые регистрируются ежедневно, значительно снизилось. Оно превышало 60 тысяч (в сутки), а на прошлой неделе установилось на уровне 20 тысяч в среднем. Число больных COVID-19 в реанимации 16 ноября составляло 4900, сегодня это число снизилось до 4300 ", - сказал французский лидер.
"Из этих данных следует, что пик второй волны эпидемии пройден", - отметил он.
При этом Макрон подчеркнул, что необходимо продолжать усилия по борьбе с эпидемией.
На фоне второй волны эпидемии коронавируса
во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. В последние дни число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться. Объявляя о введении карантина в конце октября, Макрон говорил о том, что нужно добиться, чтобы количество заболевших COVID-19 в сутки не превышало 5 тысяч.
Общее число заразившихся коронавирусом с момента начала эпидемии во Франции превышает 2,1 миллиона, скончались более 50 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.