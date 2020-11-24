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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/frantsiya-1586171862.html
Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса
Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса
Число новых случаев COVID-19 во Франции значительно снижается в последнее время, пик второй волны эпидемии преодолен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:37
2020-11-24T23:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 во Франции значительно снижается в последнее время, пик второй волны эпидемии преодолен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации."Число новых случаев, которые регистрируются ежедневно, значительно снизилось. Оно превышало 60 тысяч (в сутки), а на прошлой неделе установилось на уровне 20 тысяч в среднем. Число больных COVID-19 в реанимации 16 ноября составляло 4900, сегодня это число снизилось до 4300 ", - сказал французский лидер."Из этих данных следует, что пик второй волны эпидемии пройден", - отметил он.При этом Макрон подчеркнул, что необходимо продолжать усилия по борьбе с эпидемией.На фоне второй волны эпидемии коронавируса во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. В последние дни число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться.&nbsp; Объявляя о введении карантина в конце октября, Макрон говорил о том, что нужно добиться, чтобы количество заболевших COVID-19 в сутки не превышало 5 тысяч.Общее число заразившихся коронавирусом с момента начала эпидемии во Франции превышает 2,1 миллиона, скончались более 50 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире

Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса

22:37 24.11.2020 (обновлено: 23:56 24.11.2020)
 
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 во Франции значительно снижается в последнее время, пик второй волны эпидемии преодолен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.
"Число новых случаев, которые регистрируются ежедневно, значительно снизилось. Оно превышало 60 тысяч (в сутки), а на прошлой неделе установилось на уровне 20 тысяч в среднем. Число больных COVID-19 в реанимации 16 ноября составляло 4900, сегодня это число снизилось до 4300 ", - сказал французский лидер.
"Из этих данных следует, что пик второй волны эпидемии пройден", - отметил он.
При этом Макрон подчеркнул, что необходимо продолжать усилия по борьбе с эпидемией.
Плакат, напоминающий о ношении масок в церкви Сен-Жермен в Париже - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 22:19Распространение нового коронавируса
Макрон не исключил отмену карантина во Франции в ближайшее время
На фоне второй волны эпидемии коронавируса во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. В последние дни число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться.  Объявляя о введении карантина в конце октября, Макрон говорил о том, что нужно добиться, чтобы количество заболевших COVID-19 в сутки не превышало 5 тысяч.
Общее число заразившихся коронавирусом с момента начала эпидемии во Франции превышает 2,1 миллиона, скончались более 50 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭммануэль МакронФранцияВ мире
 
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