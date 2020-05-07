ЕК поможет странам ЕС ускорить признание квалификации медиков

"Сегодня Комиссия выпустила руководство, призванное помочь государствам-членам решить проблему нехватки работников в сфере здравоохранения, возникшую в результате чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса. Эти рекомендации позволят ускорить процесс признания профессиональной квалификации работников здравоохранения", - сказал представитель Еврокомиссии.