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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:02
https://ria.ru/20200507/1571099100.html
ЕК поможет странам ЕС ускорить признание квалификации медиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

ЕК поможет странам ЕС ускорить признание квалификации медиков

14:02 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Еврокомиссия в четверг выпустила рекомендации странам-членам ЕС для ускорения признания профессиональной квалификации медиков (врачей и среднего медицинского персонала) на фоне развития ситуации с распространением коронавируса и нехватки профессиональных кадров в некоторых странах-членах, заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.
"Сегодня Комиссия выпустила руководство, призванное помочь государствам-членам решить проблему нехватки работников в сфере здравоохранения, возникшую в результате чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса. Эти рекомендации позволят ускорить процесс признания профессиональной квалификации работников здравоохранения", - сказал представитель Еврокомиссии.
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В распространенном ЕК пресс-релизе указывается, что в рекомендациях также разъясняется, как обеспечить свободное передвижение медицинских работников по Европе и ускорить процедуру взаимного признания медицинских профквалификаций. "При этом необходимо гарантировать соблюдение... минимальных требований к работникам сферы здравоохранения, а также обеспечить безопасность пациентов", - указывается в документе.
Европейский союз стал одним из мировых эпицентров распространения коронавируса. Некоторые страны союза столкнулись с нехваткой врачей, а также среднего медицинского персонала, в частности, медсестер. При этом в ЕС действуют строгие правила и высокие стандарты, регулирующие процедуру подтверждения профессиональной квалификации медиков. В то же время в условиях мер изоляции в странах Евросоюза, в том числе, было приостановлено обучение в медвузах, что поставило под угрозу завершение обучения, проведение выпускных испытаний и получение дипломов выпускниками медицинских институтов в этом году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ мире
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