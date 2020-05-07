ЕК поможет странам ЕС ускорить признание квалификации медиков

БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Еврокомиссия в четверг выпустила рекомендации странам-членам ЕС для ускорения признания профессиональной квалификации медиков (врачей и среднего медицинского персонала) на фоне развития ситуации с распространением коронавируса и нехватки профессиональных кадров в некоторых странах-членах, заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.
"Сегодня Комиссия выпустила руководство, призванное помочь государствам-членам решить проблему нехватки работников в сфере здравоохранения, возникшую в результате чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса. Эти рекомендации позволят ускорить процесс признания профессиональной квалификации работников здравоохранения", - сказал представитель Еврокомиссии.
В распространенном ЕК пресс-релизе указывается, что в рекомендациях также разъясняется, как обеспечить свободное передвижение медицинских работников по Европе и ускорить процедуру взаимного признания медицинских профквалификаций. "При этом необходимо гарантировать соблюдение... минимальных требований к работникам сферы здравоохранения, а также обеспечить безопасность пациентов", - указывается в документе.
Европейский союз стал одним из мировых эпицентров распространения коронавируса. Некоторые страны союза столкнулись с нехваткой врачей, а также среднего медицинского персонала, в частности, медсестер. При этом в ЕС действуют строгие правила и высокие стандарты, регулирующие процедуру подтверждения профессиональной квалификации медиков. В то же время в условиях мер изоляции в странах Евросоюза, в том числе, было приостановлено обучение в медвузах, что поставило под угрозу завершение обучения, проведение выпускных испытаний и получение дипломов выпускниками медицинских институтов в этом году.
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