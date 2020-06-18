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Распространение нового коронавируса
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В Японии снимут ограничения на передвижения по стране
Власти Японии с пятницы снимут все ограничения на передвижения по стране, поскольку распространение коронавируса COVID-19 взято под контроль, заявил... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:54
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, синдзо абэ, вьетнам, япония, токио, в мире

В Японии снимут ограничения на передвижения по стране

15:54 18.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 18 июн - РИА Новости. Власти Японии с пятницы снимут все ограничения на передвижения по стране, поскольку распространение коронавируса COVID-19 взято под контроль, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
"С завтрашнего дня можно совершенно свободно ездить во все префектуры и города (страны)," - сказал глава японского правительства на пресс-конференции в Токио.
По его словам, тем самым будет еще приподнят уровень социально-экономической деятельности в Японии на пути ослабления мер по предотвращению коронавируса.
"Я хочу, чтобы люди отправились в туристические поездки, но уделяли внимание вопросу сохранения дистанции", - предупредил Абэ.
Вместе с тем он заявил о возможности проведения таких мероприятий, как концерты на тысячу человек.
В конце мая премьер отменил действие в Японии режима чрезвычайной ситуации, действовавший по всей стране около полутора месяцев, однако ее жителям было рекомендовано избегать поездок между Токио и близлежащими префектурами, а также на Хоккайдо без острой необходимости.
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Авиакомпания ANA уже объявила, что возобновит полеты внутри Японии в июле, однако почти половина примерно из 24 тысяч плановых рейсов будет отменена.
Другие авиакомпании, включая JAL и Skymark, также начинают постепенно увеличивать число своих внутренних авиарейсов.
Как передало агентство Киодо, консультативный совет правительства Японии рассмотрел в четверг меры по ослаблению ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, Япония будет вести переговоры с отдельными странами и территориями о возможности допуска в страну бизнесменов при определенных условиях в качестве исключения.
Эти условия предусматривают, что лица из этих стран при пересечении границы пройдут ПЦР-тесты на вирус и у них не будет выявлено инфекции, они не будут пользоваться общественным транспортом в Японии, и будут сохранять на смартфонах данные о своем местонахождении и перемещениях в течение двух недель. Бизнесмены должны будут представить план своей активности в период карантина, включая данные о том, где они останавливаются и с кем встречаются.
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Для тех, кто будет выезжать из Японии, также будет возможность пройти ПЦР-тесты, результаты которых будут предъявлены по месту назначения.
В настоящее время Япония ведет переговоры об этом с Австралией, Вьетнамом, Новой Зеландией и Таиландом.
Абэ пообещал, что будет приоткрывать границы постепенно, принимая меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19 из других стран.
По данным телеканала NHK, который суммирует данные местных администраций, в самой Японии были подтверждены 18 тысяч 471 случай заражения вирусом, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess. Число умерших в целом составило 950 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСиндзо АбэВьетнамЯпонияТокиоВ мире
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