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Распространение нового коронавируса
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В Сербии оценили ситуацию с распространением коронавируса
Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших COVID. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:14
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коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, сербия, белград (город), в мире

В Сербии оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:14 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших COVID.
В пятницу глава правительства сообщила о максимуме умерших за 24 часа с начала пандемии – 18 человек, выявлены 386 новых больных.
"Драматичное ухудшение ситуации отмечается в целом регионе и в мире, и если так будем продолжать, вскоре достигнем показателей, которые были на пике эпидемии коронавируса", - заявила Брнабич на пресс-конференции.
По ее словам некоторые цифры близки тем, что были в Сербии в апреле.
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"Худший день с начала борьбе против коронавируса, что касается больных на аппаратах искусственной вентиляции легких, был 12 апреля, когда у нас было подключено 146 пациентов. А по числу выявленных зараженных – 16 апреля, когда у нас было 445 больных", - указала сербский премьер.
Она призвала граждан носить маски, держать дистанцию и дезинфицировать руки и пригрозила в случае ухудшения ситуации новыми ограничениями.
Два предыдущих дня суточное число смертей составляло 11 человек.
Премьер Сербии в четверг на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений против COVID-19 сообщила о новом ужесточении мер, в частности, о запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше 10 человек. Тем самым, власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.
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Новые ограничительные меры в Сербии вступили в силу в пятницу. Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21.00 до 6.00 на период до улучшения ситуации.
Данные меры введены в Белграде, муниципальным властям на местах предстоит принять решение об ограничениях самостоятельно. По словам Брнабич, ресурсы по приему пациентов с коронавирусом в столице Сербии "исчерпаны".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыСербияБелград (город)В мире
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