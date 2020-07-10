В Сербии оценили ситуацию с распространением коронавируса

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Премьер Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших COVID.

В пятницу глава правительства сообщила о максимуме умерших за 24 часа с начала пандемии – 18 человек, выявлены 386 новых больных.

"Драматичное ухудшение ситуации отмечается в целом регионе и в мире, и если так будем продолжать, вскоре достигнем показателей, которые были на пике эпидемии коронавируса", - заявила Брнабич на пресс-конференции.

По ее словам некоторые цифры близки тем, что были в Сербии в апреле.

"Худший день с начала борьбе против коронавируса, что касается больных на аппаратах искусственной вентиляции легких, был 12 апреля, когда у нас было подключено 146 пациентов. А по числу выявленных зараженных – 16 апреля, когда у нас было 445 больных", - указала сербский премьер.

Она призвала граждан носить маски, держать дистанцию и дезинфицировать руки и пригрозила в случае ухудшения ситуации новыми ограничениями.

Два предыдущих дня суточное число смертей составляло 11 человек.

Премьер Сербии в четверг на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений против COVID-19 сообщила о новом ужесточении мер, в частности, о запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше 10 человек. Тем самым, власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.

Новые ограничительные меры в Сербии вступили в силу в пятницу. Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21.00 до 6.00 на период до улучшения ситуации.

Данные меры введены в Белграде , муниципальным властям на местах предстоит принять решение об ограничениях самостоятельно. По словам Брнабич, ресурсы по приему пациентов с коронавирусом в столице Сербии "исчерпаны".