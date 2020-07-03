https://ria.ru/20200703/1573850434.html
Власти Италии уточнили, из каких стран там ждут туристов
Въезд в Италию с целью туризма разрешен гостям, пребывающим из государств ЕС и Шенгена, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:57
2020-07-03T14:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, италия
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Въезд в Италию с целью туризма разрешен гостям, пребывающим из государств ЕС и Шенгена, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Андорры, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и Ватикана, сообщает ENIT (Национальное агентство Италии по туризму).
Иностранные граждане, проживающие в Алжире, Австралии, Канаде, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанде, Сербии, Республике Корея, Таиланде, Тунисе, Уругвае, могут въехать в Италию, но им придется отправиться на 14-дневную изоляцию.
"Каждые две недели список стран, не входящих в число стран ЕС и стран-участниц Шенгенского соглашения, будет пересматриваться, а информация обновляться", — уточняет ENIT.