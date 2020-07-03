Власти Италии уточнили, из каких стран там ждут туристов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Въезд в Италию с целью туризма разрешен гостям, пребывающим из государств ЕС и Шенгена, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Андорры, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и Ватикана, сообщает ENIT (Национальное агентство Италии по туризму).

Иностранные граждане, проживающие в Алжире, Австралии, Канаде, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанде, Сербии, Республике Корея, Таиланде, Тунисе, Уругвае, могут въехать в Италию, но им придется отправиться на 14-дневную изоляцию.