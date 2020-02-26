Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками коронавируса

ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Власти Власти Ирана приняли решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом , их будут помещать в карантин, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

"Вместо карантина в городах мы вводим ограничения на передвижения для тех, у кого есть подозрения на заболевание или будет установлен факт заболевания", - сказал министр в эфире иранского телевидения.

По его словам, при въездах в города с наибольшим трафиком будут размещены специальные группы, которые будут измерять температуру. Тех людей, у кого есть подозрения на заболевание, будут останавливать, а также помещать в карантин на 14 дней в том городе, куда они приехали.

Кроме того, министр попросил не совершать поездок - из городов с коронавирусом в города, куда он еще не добрался - и наоборот.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, из них 19 - со смертельным исходом.

В районах, где будет выявлен коронавирус, пятничные молитвы проводиться не будут, сообщил министр. При посещении таких мест паломничества, как мавзолеи Фатимы Масуме в Куме и Имама Резы в Мешхеде, мечети Шах Абдул-Азим и Имамзаде Салех в Тегеране, а также ряда других, верующие должны продезинфицировать руки, надеть маски, получить необходимые инструкции, совершить обряд и без задержек уйти.

"Все меры имеют временный характер. В будущем они могут быть ослаблены, а могут быть ужесточены", - добавил министр.

Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся относится к провинции Кум, дальнейшее распространение вируса по стране было связано с поездками иранцев в этот город, который является местом паломничества. Есть случаи и в самом населенном городе Ирана - самом Тегеране.