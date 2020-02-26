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Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками коронавируса
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РИА Новости

Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками коронавируса

22:50 26.02.2020 (обновлено: 22:58 26.02.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 26 фев – РИА Новости. Власти Ирана приняли решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом, их будут помещать в карантин, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.
"Вместо карантина в городах мы вводим ограничения на передвижения для тех, у кого есть подозрения на заболевание или будет установлен факт заболевания", - сказал министр в эфире иранского телевидения.
По его словам, при въездах в города с наибольшим трафиком будут размещены специальные группы, которые будут измерять температуру. Тех людей, у кого есть подозрения на заболевание, будут останавливать, а также помещать в карантин на 14 дней в том городе, куда они приехали.
Кроме того, министр попросил не совершать поездок - из городов с коронавирусом в города, куда он еще не добрался - и наоборот.
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По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, из них 19 - со смертельным исходом.
В районах, где будет выявлен коронавирус, пятничные молитвы проводиться не будут, сообщил министр. При посещении таких мест паломничества, как мавзолеи Фатимы Масуме в Куме и Имама Резы в Мешхеде, мечети Шах Абдул-Азим и Имамзаде Салех в Тегеране, а также ряда других, верующие должны продезинфицировать руки, надеть маски, получить необходимые инструкции, совершить обряд и без задержек уйти.
"Все меры имеют временный характер. В будущем они могут быть ослаблены, а могут быть ужесточены", - добавил министр.
Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся относится к провинции Кум, дальнейшее распространение вируса по стране было связано с поездками иранцев в этот город, который является местом паломничества. Есть случаи и в самом населенном городе Ирана - самом Тегеране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918 человек, скончались 43 человека.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
100020
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Распространение нового коронавирусаИранВ мире
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