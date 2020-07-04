В Иране ввели обязательное ношение масок из-за распространения COVID-19

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Власти Власти Ирана с воскресенья вводят обязательное ношение масок в общественных местах и учреждениях, посетителям учреждений без масок будет отказано в оказании услуг, говорится в заявлении президента страны Хасана Роухани на его официальном сайте.

"Начиная с завтрашнего дня, использование масок в общественных местах будет обязательным. Предоставление услуг во всех секторах, особенно в государственном секторе, должно регулироваться медицинскими протоколами и оказываться только при наличии масок", - заявил Роухани в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу.

Президент также призвал граждан не скрывать заражение коронавирусом, и информировать об этом других людей во избежание их заражения.

Заявление Роухани на этот счет прозвучало на фоне недавнего роста суточного числа заражений коронавирусом и последующего роста смертей.

Иран уже более четырех месяцев борется с коронавирусом – с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, в стране выявлены более 237 тысяч случаев заражения, из них более 11,4 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 198 тысяч человек.