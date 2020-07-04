https://ria.ru/20200704/1573891974.html
В Иране ввели обязательное ношение масок из-за распространения COVID-19
Власти Ирана с воскресенья вводят обязательное ношение масок в общественных местах и учреждениях, посетителям учреждений без масок будет отказано в оказании... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:35
2020-07-04T15:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран, в мире
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости.
Власти Ирана
с воскресенья вводят обязательное ношение масок в общественных местах и учреждениях, посетителям учреждений без масок будет отказано в оказании услуг, говорится в заявлении президента страны Хасана Роухани
на его официальном сайте.
"Начиная с завтрашнего дня, использование масок в общественных местах будет обязательным. Предоставление услуг во всех секторах, особенно в государственном секторе, должно регулироваться медицинскими протоколами и оказываться только при наличии масок", - заявил Роухани в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу.
Президент также призвал граждан не скрывать заражение коронавирусом, и информировать об этом других людей во избежание их заражения.
Заявление Роухани на этот счет прозвучало на фоне недавнего роста суточного числа заражений коронавирусом и последующего роста смертей.
Иран уже более четырех месяцев борется с коронавирусом – с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, в стране выявлены более 237 тысяч случаев заражения, из них более 11,4 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 198 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.