Трамп приостановил иммиграцию в США

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса

"Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Как пояснили в Белом доме, исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.

В администрации привели данные ряда социологических опросов, согласно которым большинство американцев поддерживают временный запрет на иммиграцию в страну, считая, что в массовом виде она представляет угрозу.

О планах подписать такой указ президент сообщил накануне. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту. Трамп уточнил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Число жертв коронавируса в США уже превысило 46 тысяч человек, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 839 тысяч, выздоровевших – 77 тысяч.