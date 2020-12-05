https://ria.ru/20201205/yaponiya-1587789122.html

Коронавирус в Японии: "новая норма" и "жизнь вместе с "короной"

Коронавирус в Японии: "новая норма" и "жизнь вместе с "короной"

В Японии, как и почти во всем мире, вместе с похолоданием начался рост заражений коронавирусом. Если с января до 20 ноября число заразившихся не достигало 130... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:03

2020-12-05T11:03

2020-12-05T17:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

япония

токио

общество

в мире

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Японии, как и почти во всем мире, вместе с похолоданием начался рост заражений коронавирусом. Если с января до 20 ноября число заразившихся не достигало 130 тысяч, то сейчас оно уже превысило 150 тысяч человек, за последние десять дней рост составил 20 тысяч, погибших от новой коронавирусной инфекции за все время эпидемии — более 2000 человек. Специалисты говорят о третьей волне, а статистика — о рекордном числе новых зараженных. Однако в абсолютных цифрах ситуация в Японии пока выглядит сравнительно благополучной.Японский менталитетКогда весной стало ясно, что вирус начал стремительно распространяться по архипелагу, правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации. Предприятиям рекомендовалось перейти на удаленную работу, ресторанам — воздержаться от работы, а населению — без необходимости не выходить на улицу. И суть и буква чрезвычайной ситуации "по-японски" разительно отличались от принятых в европейских странах локдаунов с введением штрафов и запретов. Режим ЧС по японскому законодательству не предполагает карательных мер. Правительство может лишь "просить", "настоятельно просить" и "дать указания". Максимальное наказание за невыполнение просьб — не штраф, а оглашение названия несознательной компании. Для японского менталитета, действующего в категориях стыда и ответственности, это действительно сильная мера.О дисциплинированности японцев говорит уже тот факт, что всего через полчаса после объявления режима ЧС улицы Токио опустели. Также рекомендательный характер носила и просьба сократить контакты до 80%. Через короткое время объективные замеры сотовых компаний показали, что в центральных районах японских городов число людей снизилось на 60-80%.Меры: борьба с кластерамиС самых первых дней эпидемии ученые обратили внимание на то, что наибольший риск заражения несут в себе три фактора: замкнутое пространство или непроветриваемое помещение, большое скопление людей и тесный контакт без соблюдения социальной дистанции — по-японски "сан мицу" или "мицу-но мицу". При сочетании этих факторов возникает кластер, когда от одного зараженного инфекция может передаться большому числу людей. Основные усилия были направлены на предупреждение появления кластеров, а в случае их возникновения — на отслеживание цепочки заражений.Во всех магазинах появились разметка около кассы и спреи с дезинфицирующим средством, в залах постоянно повторяется призыв приходить за покупками поодиночке, а не всей семьей, стараться лишний раз не трогать товары, заранее составить список покупок, чтобы сократить время пребывания в магазине.Несмотря на то что распространение коронавируса идет не первый месяц, по разным телеканалам регулярно передаются познавательные ролики по предотвращению заражения: мыть руки, носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. Повторение одних и тех же давно знакомых истин поддерживает уровень напряжения и внутреннего контроля. В ресторанах увеличилось расстояние между столиками, а места посетителей отделены прозрачным пластиком. Пластиковые перегородки, отделяющие визитеров от сотрудников, появились во всех заведениях сферы обслуживания."Жить вместе с "короной"В последние месяцы словосочетания "новый образ жизни" и "жить вместе с "короной" прочно вошли в японский лексикон, а выражение "сан мицу" — три фактора риска (закрытое помещение, большое скопление людей и общение на близком расстоянии) были признаны "самым популярным новым словом года". Вместо запретов, штрафов и прекращения экономической деятельности Япония старается приспособить жизнь под новые реалии, рассчитывая и взвешивая меры против коронавируса для каждого случая.В отличие от первой волны, когда был высок риск коллапса системы медицинского обслуживания, во время второй власти не стали вводить режим ЧС, а попросили рестораны сократить время работы в вечерние часы, так как главными очагами заражения стали ночные развлекательные заведения.Рассадка в концертных залах через одного с обязательными масками и дезинфекцией рук позволила многим музыкальным коллективам возобновить деятельность. Зрители теперь сами отрывают корешки на билетах, и программки им больше не раздают. Продолжили работать и все магазины, правда, в некоторых из них пришлось ввести талоны на вход во избежание большого скопления людей. Детские площадки закрывать не стали, но все поручни регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами.Сейчас в Японии вновь наблюдается рост заражений, рекордный для страны: более 2400 случаев в день. Собравшийся 22 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации экспертный подкомитет составил рекомендации. В частности, ученые предлагают в наиболее сложных с эпидемиологической точки зрения районах ввести на три недели сокращенный рабочий день, а также рассмотреть для них вопрос о пересмотре программы Go To Travel. Есть предложения по диверсификации новогодних отпусков, по дальнейшему внедрению удаленной работы и укреплению системы здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587607945.html

https://ria.ru/20200530/1572212635.html

https://ria.ru/20201130/yaponiya-1586983193.html

https://ria.ru/20201029/yaponiya-1582017697.html

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коронавирус covid-19, япония, токио, общество, в мире