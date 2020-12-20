https://ria.ru/20201220/netanyakhu-1590104090.html
Нетаньяху рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Нетаньяху рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров на следующий день после вакцинации от коронавируса, заявил, что отлично себя... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:43
2020-12-20T13:43
2020-12-20T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
биньямин нетаньяху
великобритания
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров на следующий день после вакцинации от коронавируса, заявил, что отлично себя чувствует, и призвал граждан страны последовать его примеру.Премьер отметил, что в Израиле власти и эксперты привлечены для предотвращения попадания в страну нового типа коронавируса, выявленного в Великобритании."Я немедленно привлёк команду экспертов и руководителей ведомств во главе с Советом национальной безопасности, министерством здравоохранения и, конечно же, соответствующими министрами, чтобы предотвратить попадание этого вируса в Израиль и его распространение", - заявил Нетаньяху членам кабинета министров."В настоящее время у нас нет никаких сведений о том, что имеющаяся у нас вакцина неэффективна против новей мутации. Насколько нам известно, ситуация становится лучше. Конечно, мы изучаем это и внимательно следим за развитием событий", - добавил премьер.По словам Нетаньяху, специальная правительственная комиссия рассмотрит возможность предотвращения въезда иностранцев в Израиль из Соединенного Королевства и из ряда других стран, где сообщалось о появлении нового штамма коронавируса, пока ситуация не прояснится.Массовая вакцинация граждан началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получают медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны. Первым из граждан еврейского государства накануне вечером прививку получил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения. После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.В начале декабря первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html
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коронавирус covid-19, pfizer, inc., биньямин нетаньяху, великобритания, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
, открывая заседание кабинета министров на следующий день после вакцинации от коронавируса, заявил, что отлично себя чувствует, и призвал граждан страны последовать его примеру.
"Вчера я получил первую вакцину от коронавируса в Израиле. Я прекрасно себя чувствую. Я призываю всех граждан Израиля выйти и пройти вакцинацию. Если все мы или, по крайней мере, большинство из нас будут вакцинированы, мы победим болезнь", - сказал премьер-министр, заявление которого распространила его канцелярия.
Премьер отметил, что в Израиле власти и эксперты привлечены для предотвращения попадания в страну нового типа коронавируса, выявленного в Великобритании
.
"Я немедленно привлёк команду экспертов и руководителей ведомств во главе с Советом национальной безопасности, министерством здравоохранения и, конечно же, соответствующими министрами, чтобы предотвратить попадание этого вируса в Израиль и его распространение", - заявил Нетаньяху членам кабинета министров.
"В настоящее время у нас нет никаких сведений о том, что имеющаяся у нас вакцина неэффективна против новей мутации. Насколько нам известно, ситуация становится лучше. Конечно, мы изучаем это и внимательно следим за развитием событий", - добавил премьер.
По словам Нетаньяху, специальная правительственная комиссия рассмотрит возможность предотвращения въезда иностранцев в Израиль из Соединенного Королевства и из ряда других стран, где сообщалось о появлении нового штамма коронавируса, пока ситуация не прояснится.
Массовая вакцинация граждан началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получают медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны. Первым из граждан еврейского государства накануне вечером прививку получил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения. После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.
В начале декабря первая партия вакцин от COVID компании Pfizer
была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.