Китай ввел меры по выявлению коронавируса на транспорте

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.
На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.
На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.
В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.
В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.
В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.
В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.
Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.
Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.
Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.
Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.
Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.
Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.
При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.
При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.
В России подозрения на заражение пока не подтвердились.
Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.
Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.
На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.
В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.
В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.
Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.
Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.
Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.
Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.
При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.
В России подозрения на заражение пока не подтвердились.
Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.