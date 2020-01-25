Китай ввел меры по выявлению коронавируса на транспорте

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Власти Власти Китая распорядились ввести общенациональные меры по выявлению повышенной температуры и других симптомов нового типа коронавируса у пассажиров общественного транспорта в населенных пунктах, на самолетах, в поездах, автобусах дальнего следования, водном транспорте, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что в случае выявления подозрения на заражение, ответственные лица на транспорте должны немедленно связаться с аэропортом, вокзалом или портом, где будут установлены специальные станции для более тщательной проверки.

Комитет также распорядился, чтобы правительства провинций и городов активно координировали взаимодействие соответствующих департаментов и ведомств, в том числе ведомств, ответственных за здравоохранение, общественную безопасность, гражданскую авиацию, железные дороги, чтобы они строго и эффективно соблюдали и выполняли все предписанные требования для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

В первую очередь следует установить станции для карантинного контроля, обеспечив их компетентным персоналом и необходимым оборудованием, они будут ответственны за проверку, наблюдение, изоляцию пассажиров, у которых во время перемещения в том или ином транспорте нашли симптомы заражения новым типом коронавируса.