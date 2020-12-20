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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/frantsiya-1590139618.html
Франция приостановила авиарейсы из Великобритании
Франция приостановила авиарейсы из Великобритании
Франция приостанавливает авиарейсы из Великобритании на 48 часов, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T21:17
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
франция
в мире
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ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Франция приостанавливает авиарейсы из Великобритании на 48 часов, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс."Учитывая новые санитарные риски и ожидая оценки ситуации, все потоки людей из Соединенного Королевства во Францию приостанавливаются с полуночи сегодня на 48 часов и для всех видов транспорта", - написал Кастекс на своей странице в Twitter.Такое решение было принято по итогам прошедшего в воскресенье совета безопасности по теме санитарной ситуации.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Как отмечается в коммюнике правительства, все передвижения людей, в том числе связанные с перевозкой товаров автомобильным, воздушным, морским или железнодорожным транспортом из Великобритании приостановлены на 24 часа. Разрешена лишь перевозка несопровождаемых грузов. Вместе с тем потоки временный запрет не касается потоков людей и транспорта в Великобританию.Этот 48-часовой период должен скоординировать действия между государствами-членами Европейского Союза с целью определения общей доктрины регулирования и контроля потоков из Великобритании, говорится в коммюнике. Франция планирует подготовиться к безопасному возобновлению перемещений из Великобритании с 22 декабря, при этом будет требоваться обязательный тест на коронавирус при вылете.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, франция, в мире

Франция приостановила авиарейсы из Великобритании

21:17 20.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
 
© AP Photo / Francois MoriСеверный вокзал в Париже
Северный вокзал в Париже - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Франция приостанавливает авиарейсы из Великобритании на 48 часов, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"Учитывая новые санитарные риски и ожидая оценки ситуации, все потоки людей из Соединенного Королевства во Францию приостанавливаются с полуночи сегодня на 48 часов и для всех видов транспорта", - написал Кастекс на своей странице в Twitter.
Такое решение было принято по итогам прошедшего в воскресенье совета безопасности по теме санитарной ситуации.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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Как отмечается в коммюнике правительства, все передвижения людей, в том числе связанные с перевозкой товаров автомобильным, воздушным, морским или железнодорожным транспортом из Великобритании приостановлены на 24 часа. Разрешена лишь перевозка несопровождаемых грузов. Вместе с тем потоки временный запрет не касается потоков людей и транспорта в Великобританию.
Этот 48-часовой период должен скоординировать действия между государствами-членами Европейского Союза с целью определения общей доктрины регулирования и контроля потоков из Великобритании, говорится в коммюнике. Франция планирует подготовиться к безопасному возобновлению перемещений из Великобритании с 22 декабря, при этом будет требоваться обязательный тест на коронавирус при вылете.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияФранцияВ мире
 
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