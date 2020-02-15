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Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
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РИА Новости

Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны

04:30 15.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Власти города Ухань, являющегося очагом распространения нового типа коронавируса, усилили карантинные меры и запретили жителям покидать жилые комплексы, соответствующее заявление опубликовано в ночь на субботу на сайте правительства города.
"Штаб по профилактике и нераспространению нового типа коронавируса опубликовал уведомление с пояснением мер по "закрытому управлению" жилыми комплексами (микрорайонами) нашего города, в соответствии с требованиями которого все без исключения жилые комплексы (микрорайоны) должны реализовывать закрытое управление, а вход и выход жителей жилых комплексов должен быть под строгим контролем", - говорится в заявлении правительства.
Поясняется, что в каждом жилом комплексе должен оставаться открытым для прохода только один выход, а в старых жилых комплексах или комплексах открытого типа должны предприниматься более строгие меры по изоляции, чтобы контролировать все перемещения по их территории.
При этом каждый район города должен сам в зависимости от конкретной ситуации установить условия и методы контроля за входом и выходом жителей из домов.
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"На выходах должно быть организовано круглосуточное дежурство, соответствующие сотрудники должны проводить регистрацию и измерение температуры… Жителям, за исключением тех, кто обращается за медицинской помощью, участвует в противоэпидемической работе или обеспечивает функционирование (городских служб), не разрешается выходить за пределы жилого комплекса. Тех, кто входит и выходит, необходимо регистрировать и измерять у них температуру. Без особых причин посторонним вход на территорию жилых комплексов запрещен", - указано в заявлении.
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Ранее схожие меры ввели власти города Хуанган провинции Хубэй, где с пятницы действуют строгие ограничения на передвижения жителей и перемещение транспорта, а нарушителей будут наказывать в соответствии с законом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019. По последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 66 492, из них 1523 человека скончались, 8096 излечились и выписаны из больниц.
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В Ухане из-за коронавируса ужесточили карантинный режим: жителям запретили покидать свои микрорайоны.
Из микрорайона будет только один выход, там будет организовано круглосуточное дежурство с регистрацией вышедших и измерением у них температуры.
Без особых причин вход уханьцам в чужой микрорайон запрещен.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
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