Во Франции вновь открылись кафе с ограничениями по COVID-19

ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. "Французский завтрак" стал понятием, известным далеко за пределами "Французский завтрак" стал понятием, известным далеко за пределами Франции , но из-за карантина по коронавирусу жителям страны это удовольствие было недоступно. Корреспондент РИА Новости отправилась в кафе в первый день открытия после долгого перерыва.

В конце мая премьер-министр страны Эдуард Филипп объявил о новых послаблениях ограничений, введённых в стране. В частности, наконец-то разрешили открыться ресторанам и кафе.

Правда, коронавирус наложил отпечаток на привычную атмосферу в заведениях общепита. Так, персонал должен постоянно носить маску как в залах, так и на кухне, а посетители должны соблюдать дистанцию и не собираться больше, чем по десять человек. Из соображений безопасности пока нельзя выпить кофе или коктейль у стойки бара - только за столиком, чтобы минимизировать передачу заразы окружающим.

Париже , где вирус по-прежнему активно циркулирует и эпидемиологическая ситуация пока что оставляет желать лучшего, кафе принимают посетителей только на уличных террасах. Чтобы поддержать заведения, мэрия французской столицы разрешила владельцам расширить площадь террас, чтобы за столиками могли разместиться все желающие.

Искусство жить

Приготовления к открытию террас начались в Париже вскоре после объявления премьер-министра о новом смягчении ограничений. Работа кипела даже в понедельник, который на этой неделе выдался праздничным днем: где-то чинили скамейки на террасе, где-то - устанавливали плексигласовые загородки, а где-то с линейкой выверяли расстояние между столиками.

Обращаясь к народу с экранов телевизоров, премьер-министр отметил, что кафе и рестораны не только являются важными секторами экономики страны, но и также "частью французского искусства жить".

То, что парижане истосковались без походов в кафе, чувствовалось сильно. Некоторые заведения даже во время строгого карантина продолжали работать навынос. "Мы с мужем гуляли по городу в выходные и впервые за долгое время взяли кофе навынос. Очень скучали по этому! Нет ничего сложного, чтобы приготовить кофе дома, но посиделки в кафе были частью нашего образа жизни, менять который было непросто", - рассказала РИА Новости парижанка Жюли.

С утра вторника открывшиеся террасы постепенно заполняются посетителями. "Мы пришли выпить кофе, чтобы поддержать наше любимое кафе. Экономика страны сейчас нуждается в помощи жителей. Ну и просто мы соскучились по такой возможности", - отметил один из посетителей заведения.

Сотрудники кафе тоже рады вернуться в строй. "Карантин был долгим, это утомляет. Хорошо, что мы теперь снова можем работать! Самое сложное сейчас - это постоянно носить маску. Дышать в ней невозможно. А что касается дезинфекции столов, то мы регулярно делали это и раньше, так что ничего глобально не изменилось", - сказал официант.

Последние месяцы показали, как один маленький, невидимый глазу вирус может пошатнуть привычный уклад жизни и устоявшиеся экономические системы. Но во Франции холодные времена, когда все боялись высунуть из дома нос, заканчиваются - это совпало с наступлением календарного лета. Люди высыпали на улицы, возвращаются к прежним привычкам, сочетая их с новыми обстоятельствами. Жизнь продолжается, и снова из "искусства выживать" становится "искусством жить".