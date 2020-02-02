США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронaвируса , сообщили в министерстве внутренней безопасности.

"В целом, иностранным гражданам… совершившим поездку в Китай в течение 14 дней с момента прибытия (в США), будет отказано во въезде в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что исключение будет сделано для тех, у кого в США есть ближайшие родственники, лиц, постоянно проживающих в США, а также для членов летных экипажей.

В свою очередь граждане США, которые находились в провинции Хубэй в течение последних 14 дней, будут подлежать обязательному карантину сроком до 14 дней "для обеспечения надлежащего медицинского обслуживания и медицинского обследования".

В министерстве отметили, что медики ожидают появления новых случаев заболевания коронавирусом в США, но в целом риск заражения для американцев "остается низким".