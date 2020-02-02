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США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни
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РИА Новости

США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни

22:28 02.02.2020 (обновлено: 22:41 02.02.2020)
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронaвируса, сообщили в министерстве внутренней безопасности.
"В целом, иностранным гражданам… совершившим поездку в Китай в течение 14 дней с момента прибытия (в США), будет отказано во въезде в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что исключение будет сделано для тех, у кого в США есть ближайшие родственники, лиц, постоянно проживающих в США, а также для членов летных экипажей.
В свою очередь граждане США, которые находились в провинции Хубэй в течение последних 14 дней, будут подлежать обязательному карантину сроком до 14 дней "для обеспечения надлежащего медицинского обслуживания и медицинского обследования".
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В министерстве отметили, что медики ожидают появления новых случаев заболевания коронавирусом в США, но в целом риск заражения для американцев "остается низким".
Въезд в страну для американцев, которые путешествовали в Китае в течение последних 14 дней, будет организован только через семь аэропортов, где усилен медицинский контроль. Ограничения вводятся 2 февраля в 17:00 по восточному времени США (01.00 мск понедельника). В число указанных аэропортов вошли: John F. Kennedy International Airport (JFK, Нью-Йорк), Chicago O’Hare International Airport (ORD, Чикаго), San Francisco International Airport (SFO, Сан-Франциско), Seattle-Tacoma International Airport (SEA, Сиэтл), Daniel K. Inouye International Airport (HNL, Гавайи), Los Angeles International Airport, (LAX, Лос-Анжелес), и Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL, Атланта).
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