https://ria.ru/20201214/serbiya-1589211421.html

Сербия введет обязательный ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в страну

Сербия введет обязательный ПЦР-тест на COVID-19 для въезда в страну

Кризисный штаб Сербии по борьбе с инфекционными заболеваниями предложил ввести обязательный ПЦР-тест для въезда иностранных граждан в страну c 20 декабря,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:47

2020-12-14T19:47

2020-12-14T19:47

распространение нового коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Кризисный штаб Сербии по борьбе с инфекционными заболеваниями предложил ввести обязательный ПЦР-тест для въезда иностранных граждан в страну c 20 декабря, сообщили члены штаба.По последним данным сербского минздрава, к понедельнику с начала пандемии заболели 271 364 гражданина, из них 4 932 – в предыдущие сутки. Скончались всего 2 380 инфицированных. Особое беспокойство властей вызывает число госпитализированных – 8 842 человека, причем 334 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.Ожидалось, что на заседании в понедельник будет принято решение о требовании ПЦР-теста или мер изоляции для въезжающих в страну из-за границы, а также введении комендантского часа."Для всех иностранных граждан будет необходим ПЦР-тест не старше 48 часов для въезда в Сербию, с 20 декабря, вероятнее всего, до 10 января", - заявила на брифинге министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич.Граждане Сербии смогут въезжать без теста, но при условии самоизоляции или тестирования по приезду. Решение предстоит утвердить кабмину."На заседании штаба принято решение, что все ограничительные меры останутся в силе до пятницы, 18 декабря. Тогда состоится новое заседание кризисного штаба, на котором будет принято решение о принятии новых или изменении существующих мер", - добавила министр.В Сербии 4 декабря вступили в силу предыдущие меры по борьбе коронавирусом. Согласно решению сербского правительства, начиная с 17.00 (19.00 мск) пятницы до 5.00 (7.00 мск) понедельника по всей стране закрываются косметические салоны и парикмахерские, фитнес-центры и спортивные залы, спа-центры и бассейны. Исключение составляют точки оказания услуг - ремонт одежды, обуви и оборудования, где не требуется присутствие клиентов, они также работают в субботу.Учреждения культуры – театры, кинозалы, музеи и галереи открыты ежедневно до 17.00, в том числе в выходные. Аптеки, АЗС и доставка еды могут работать круглосуточно. Продуктовые магазины открыты до 21.00 (23.00 мск). Рынки продолжают работу в будни в обычном режиме, на выходных – с 6.00 до 15.00 (с 8.00 до 17.00 мск).Действует и введенный ранее запрет на собрания более пяти человек в помещениях и на открытом воздухе, обязательно ношение масок в помещениях.Школьники до восьмого класса, а также учащиеся гимназий и трехлетних профессиональных школ учатся онлайн до 18 января. Начальные классы школ и детские сады продолжают работу без изменений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/polety-1589133745.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, в мире