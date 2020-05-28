В ЕК представили новую программу Евросоюза по здравоохранению

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Еврокомиссия в четверг представила анонсированную накануне в пакете механизмов для преодоления кризиса коронавируса новую амбициозную программу по поддержке здравоохранения ЕС EU4Health, рассчитанную на семь ближайших лет.

Как сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес , ЕК предполагает вложить в программу в общей сложности порядка 9,4 миллиарда евро.

"В рамках программы EU4Health Комиссия предлагает инвестировать 9,4 миллиарда евро в укрепление систем здравоохранения", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе

По ее словам, программа позволит значительно повысить готовность и способность Евросоюза эффективно реагировать на основные угрозы здравоохранению через создание стратегических запасов медицинских средств и лекарств, создание резерва квалифицированных кадров, способных немедленно реагировать на кризисы и оказывать поддержку медикам там, где это особенно необходимо.

"Наши возможности коллективного реагирования должны быть усилены. Нам необходимо усилить надзор за угрозами здоровью, повысить устойчивость и готовность систем здравоохранения стран-членов", - подчеркнула Кириакидес.

В распространенном ЕК документе, касающемся EU4Health, также указывается, что финансирование разных направлений этой долгосрочной программы не будет строго регламентировано: Европа по ситуации будет решать, какая из составляющих программы нуждается в поддержке на данном этапе.

В среду Еврокомиссия представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от нынешнего глубокого кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом, в объёме 750 миллиардов евро. Еврокомиссия также предлагает создать многолетний финансовый план Евросоюза на 2021-2027 годы в размере 1,1 триллиона евро, что выше ныне действующего семилетнего бюджета ЕС, составляющего 910-960 миллиардов евро.

В настоящее время в ЕС уже действует механизм консолидации и распределения медицинских средств и оборудования RescEU, созданный в марте этого года на фоне эпидемии коронавируса с целью распределения медицинских средств между всеми членами ЕС.