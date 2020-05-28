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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:03
https://ria.ru/20200528/1572122310.html
В ЕК представили новую программу Евросоюза по здравоохранению
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

В ЕК представили новую программу Евросоюза по здравоохранению

15:03 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Еврокомиссия в четверг представила анонсированную накануне в пакете механизмов для преодоления кризиса коронавируса новую амбициозную программу по поддержке здравоохранения ЕС EU4Health, рассчитанную на семь ближайших лет.
Как сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, ЕК предполагает вложить в программу в общей сложности порядка 9,4 миллиарда евро.
"В рамках программы EU4Health Комиссия предлагает инвестировать 9,4 миллиарда евро в укрепление систем здравоохранения", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, программа позволит значительно повысить готовность и способность Евросоюза эффективно реагировать на основные угрозы здравоохранению через создание стратегических запасов медицинских средств и лекарств, создание резерва квалифицированных кадров, способных немедленно реагировать на кризисы и оказывать поддержку медикам там, где это особенно необходимо.
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"Наши возможности коллективного реагирования должны быть усилены. Нам необходимо усилить надзор за угрозами здоровью, повысить устойчивость и готовность систем здравоохранения стран-членов", - подчеркнула Кириакидес.
В распространенном ЕК документе, касающемся EU4Health, также указывается, что финансирование разных направлений этой долгосрочной программы не будет строго регламентировано: Европа по ситуации будет решать, какая из составляющих программы нуждается в поддержке на данном этапе.
В среду Еврокомиссия представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от нынешнего глубокого кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом, в объёме 750 миллиардов евро. Еврокомиссия также предлагает создать многолетний финансовый план Евросоюза на 2021-2027 годы в размере 1,1 триллиона евро, что выше ныне действующего семилетнего бюджета ЕС, составляющего 910-960 миллиардов евро.
В настоящее время в ЕС уже действует механизм консолидации и распределения медицинских средств и оборудования RescEU, созданный в марте этого года на фоне эпидемии коронавируса с целью распределения медицинских средств между всеми членами ЕС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесКоронавирусыБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ мире
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