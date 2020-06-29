В Белграде введут обязательное ношение масок в помещениях

БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. На территории На территории Белграда вводится обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19, заявил национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом

Минздрав Сербии накануне сообщил, что с начала пандемии в стране выявлено свыше 14 тысяч зараженных, скончались 270 больных коронавирусом. В понедельник национальный кризисный штаб рассмотрел ужесточение ослабленных после отмены режима ЧС 6 мая ограничительных мер.

"С завтрашнего дня (30 июня) на территории Белграда вводится обязательное ношение с 6.00 (7.00 мск) ношение маски, не только в транспорте, но и во всех закрытых помещениях", - сообщила журналистам член штаба замдиректора Института общественного здоровья Дария Кисич-Тепавчевич.

В городе Ужице на западе страны днем также проходит заседание местного кризисного штаба из-за роста заболеваемости COVID-19, рассматривается введение режима ЧС.

Режим ЧС из-за коронавируса в минувшую субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.