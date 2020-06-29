В Белграде введут обязательное ношение масок в помещениях

БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. На территории Белграда вводится обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19, заявил национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом.
Минздрав Сербии накануне сообщил, что с начала пандемии в стране выявлено свыше 14 тысяч зараженных, скончались 270 больных коронавирусом. В понедельник национальный кризисный штаб рассмотрел ужесточение ослабленных после отмены режима ЧС 6 мая ограничительных мер.
"С завтрашнего дня (30 июня) на территории Белграда вводится обязательное ношение с 6.00 (7.00 мск) ношение маски, не только в транспорте, но и во всех закрытых помещениях", - сообщила журналистам член штаба замдиректора Института общественного здоровья Дария Кисич-Тепавчевич.
В городе Ужице на западе страны днем также проходит заседание местного кризисного штаба из-за роста заболеваемости COVID-19, рассматривается введение режима ЧС.
Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
Режим ЧС из-за коронавируса в минувшую субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
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