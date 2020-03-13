Парламент Японии одобрил временный закон о ЧС из-за коронавируса

Ранее на этой неделе правительство Японии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приняло второй пакет мер на сумму 430 миллиардов иен (4,17 миллиарда долларов). Всего с учетом предыдущего пакета мер, принятого в феврале на сумму на 500 миллиардов иен (4,8 миллиарда долларов), и мер на обеспечение беспроцентных займов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от распространения вируса, правительство намерено выделить 1,6 триллиона иен (15,5 миллиарда долларов). Меры также предусматривают компенсации родителям, вынужденным взять отпуск из-за того, что закрыты школы.