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Парламент Японии одобрил временный закон о ЧС из-за коронавируса
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РИА Новости

Парламент Японии одобрил временный закон о ЧС из-за коронавируса

14:29 13.03.2020
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© REUTERS / Edgard GarridoМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© REUTERS / Edgard Garrido
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Парламент Японии одобрил временный закон, позволяющий объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса в стране, сообщило агентство Киодо.
Накануне законопроект был одобрен нижней палатой, а в пятницу – членами верхней палаты японского парламента. Срок действия временного закона – два года.
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Теперь при необходимости премьер-министр Японии Синдзо Абэ может объявить чрезвычайное положение для отдельных регионов страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. После того как объявление будет сделано, местные муниципалитеты получают возможность потребовать от местных жителей не покидать свои дома, а также временно использовать частные земельные участки и помещения для оказания медицинских услуг. В случае если частное лицо откажется предоставить объекты в пользование, местные власти имеют право конфисковать необходимое им имущество.
Ранее на этой неделе правительство Японии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приняло второй пакет мер на сумму 430 миллиардов иен (4,17 миллиарда долларов). Всего с учетом предыдущего пакета мер, принятого в феврале на сумму на 500 миллиардов иен (4,8 миллиарда долларов), и мер на обеспечение беспроцентных займов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от распространения вируса, правительство намерено выделить 1,6 триллиона иен (15,5 миллиарда долларов). Меры также предусматривают компенсации родителям, вынужденным взять отпуск из-за того, что закрыты школы.
По состоянию на 19.00 пятницы по местному времени (13.00 мск), в Японии были подтверждены 1408 случаев заражения COVID-19. Из них 697 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, а еще 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны составило 697 человек. Скончались 26 человек, семеро из которых – пассажиры лайнера.
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