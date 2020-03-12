В КНР понижается уровень реагирования на COVID-19

В большинстве регионов степень реагирования понижена с высшего до II или III уровня, а в провинции Цинхай – до IV, самого низкого уровня. Вместе с тем, в провинциях, являющихся основными реципиентами мигрирующей рабочей силы, уровень реагирования остается наивысшим.