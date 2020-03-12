В КНР понижается уровень реагирования на COVID-19

МОСКВА, 12 мар - Проект "Россия-Китай: главное". Уже 24 административных единицы КНР понизили 11 марта уровень реагирования на распространение коронавирусной пневмонии COVID-19.
В большинстве регионов степень реагирования понижена с высшего до II или III уровня, а в провинции Цинхай – до IV, самого низкого уровня. Вместе с тем, в провинциях, являющихся основными реципиентами мигрирующей рабочей силы, уровень реагирования остается наивысшим.
Такой же уровень сохраняется и в столичном регионе Пекин-Тяньцзинь, а также в Шанхае. Власти крупнейших мегаполисов станы опасаются волны "импорта" коронавируса из-за рубежа. Напомним, только 10 марта в столице КНР зарегистрированы шесть новых "импортных" случая коронавирусной пневмонии COVID-19. Болезнь диагностирована у пятерых прибывших в Пекин граждан Италии и у одного гражданина США.