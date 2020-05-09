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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T21:37
https://ria.ru/20200509/1571227907.html
Парламент Франции принял законопроект о продлении ЧП до 10 июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003549_0:95:2999:1782_1036x0_80_0_0_44f4a0ea1165f0c59a55f3d98c0d14d3.jpg
РИА Новости

Парламент Франции принял законопроект о продлении ЧП до 10 июля

21:37 09.05.2020
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© REUTERS / Christian Hartmann Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парламент Франции принял в субботу законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.
Принятый ранее закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 марта. Этот режим был введен на два месяца - до 24 мая.
"После выработанного соглашения между депутатами и сенаторами в смешанной паритетной комиссии Национальное собрание (нижняя палата парламента) приняло законопроект, продлевающий ЧП в сфере здравоохранения", - сообщает Нацсобрание в Twitter.
Ранее законопроект был одобрен в Сенате Франции.
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,3 тысячи человек. В настоящее время в больницах остаются 22 614 человек, заболевших коронавирусом, из них 2812 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПарламент ФранцииФранцияВ мире
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