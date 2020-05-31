Во Франции в июне планируют открывать бары и рестораны

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туристические места и кемпинги во Франции могут вновь открыться в июне вместе с ресторанами и барами, Туристические места и кемпинги во Франции могут вновь открыться в июне вместе с ресторанами и барами, сообщает The Local.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп рассказал о смягчении правил для ресторанного и туристического бизнеса во время второго этапа снятия ограничений.

Он пояснил, что в июне рестораны, бары, кафе, отели и другие туристические предприятия смогут начать открываться. Но они должны следовать строгим условиям.

Ключевым фактором для туристического бизнеса станет отмена правила максимальных поездок на 100 километров. Начиная со 2 июня, людям будет разрешено путешествовать внутри Франции.

Когда предприятия могут вновь открыться зависит от того, в коком регионе они находятся.

Большая часть территории страны в настоящее время квалифицируется как зеленые зоны — районы с низким уровнем распространения коронавируса. Но большой парижский регион Иль-де-Франс и два заморских департамента, Майотта и французская Гвинея, считаются оранжевой зоной. Это значит, что там достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, который вызывает беспокойство, но не настолько, чтобы полностью отказаться от смягчения мер.

Пляжи, парки и сады будут открыты повсеместно в начале июня. Что касается туристического бизнеса, то здесь есть две основные даты: 2 и 22 июня.

Все связанные с туризмом предприятия, включая кемпинги и отели, в зеленых зонах могут вновь заработать во вторник, 2 июня. В оранжевых — 22 июня.

То же самое касается ресторанов, баров и кафе, музеев, туристических достопримечательностей и театров.

Многие регионы во Франции зависят от международных путешественников, но пока им придется рассчитывать лишь на внутренний туризм.