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Туризм
2020-05-31T12:48
https://ria.ru/20200531/1572191553.html
Во Франции в июне планируют открывать бары и рестораны
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РИА Новости

Во Франции в июне планируют открывать бары и рестораны

12:48 31.05.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПрохожие на площади Трокадеро в Париже
Прохожие на площади Трокадеро в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Туристические места и кемпинги во Франции могут вновь открыться в июне вместе с ресторанами и барами, сообщает The Local.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп рассказал о смягчении правил для ресторанного и туристического бизнеса во время второго этапа снятия ограничений.
Он пояснил, что в июне рестораны, бары, кафе, отели и другие туристические предприятия смогут начать открываться. Но они должны следовать строгим условиям.
Ключевым фактором для туристического бизнеса станет отмена правила максимальных поездок на 100 километров. Начиная со 2 июня, людям будет разрешено путешествовать внутри Франции.
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Когда предприятия могут вновь открыться зависит от того, в коком регионе они находятся.
Большая часть территории страны в настоящее время квалифицируется как зеленые зоны — районы с низким уровнем распространения коронавируса. Но большой парижский регион Иль-де-Франс и два заморских департамента, Майотта и французская Гвинея, считаются оранжевой зоной. Это значит, что там достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, который вызывает беспокойство, но не настолько, чтобы полностью отказаться от смягчения мер.
Пляжи, парки и сады будут открыты повсеместно в начале июня. Что касается туристического бизнеса, то здесь есть две основные даты: 2 и 22 июня.
Все связанные с туризмом предприятия, включая кемпинги и отели, в зеленых зонах могут вновь заработать во вторник, 2 июня. В оранжевых — 22 июня.
То же самое касается ресторанов, баров и кафе, музеев, туристических достопримечательностей и театров.
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Многие регионы во Франции зависят от международных путешественников, но пока им придется рассчитывать лишь на внутренний туризм.
Когда будут разрешены международные поездки за пределы ЕС, пока не определено, но премьер-министр сказал, что они надеются возобновить прибытия из Европы (в том числе Великобритании) с 15 июня. Но это все еще подлежит обсуждению.
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