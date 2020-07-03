В Белграде ввели режим ЧС из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Власти Власти Белграда ввели режим ЧС в городе после выступления президента Сербии Александра Вучича и мирных протестов студентов в ночь на пятницу против новых мер в связи с COVID-19

Президент Сербии вечером в четверг сообщил, что власти вводят денежные штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, главным очагом инфекции является Белград, "откуда поступили 82,5% больных".

После этого в ночь на пятницу студенты нескольких комплексов общежитий Белграда прошли мирным протестным шествием к парламенту страны, где потребовали оставить их в общежитиях, так как сейчас идет экзаменационный период. Вскоре появилось сообщение в местных СМИ о том, что глава государства связался и договорился с представителями студентов и их не будут выселять, но меры защиты станут строже.

"Градоначальник Белграда Зоран Радойичич по предложению городского штаба по ЧС принял решение о провозглашении режима ЧС в Белграде ради осуществления мер профилактики и защиты безопасности и жизни населения. Решения вступает в силу сегодня", - сообщила администрация сербской столицы в пятницу.

Как и объявил накануне Вучич, на две недели будут закрыты ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра и кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В общежитиях введут более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски.

Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии, к пятнице выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время действия режима ЧС с марта по май. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 195, всего умерли 287 больных. Максимальное число умерших за сутки от коронавируса в государствах западных Балкан в пик пандемии в марте-апреле колебалось в районе 10.

Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии – Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иваница. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, две больницы полностью переведены на работу с больными COVID-19.

Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович , которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича , который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.