https://ria.ru/20201025/ispaniya-1581457832.html

В Испании ввели режим повышенной готовности

Правительство Испании ввело режим повышенной готовности, просит парламент продлить его до 9 мая 2021 года, сообщил премьер Педро Санчес. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T16:27

2020-10-25T16:27

2020-10-25T16:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

испания

в мире

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<strong>МАДРИД, 25 окт – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> ввело режим повышенной готовности, просит парламент продлить его до 9 мая 2021 года, сообщил премьер <a href="http://ria.ru/person_Pedro_Sanches/" target="_blank" data-auto="true">Педро Санчес</a>.Экстренное заседание кабинета министров состоялось в воскресенье."Мы вводим режим повышенной готовности, поскольку это самый эффективный способ остановить повышение кривой заражений", - заявил Санчес в обращении к гражданам.Режим предусматривает ограничение передвижения, по сути, комендантского часа. "Запрещается свобода передвижения людей с 23.00 до 06.00 на всей территории страны. Можно будет передвигаться только по обоснованным причинам, например, купить лекарства, выполнять свои рабочие обязанности, вернуться к месту постоянного проживания или заботиться о людях пожилого возраста или несовершеннолетних", - заявил Санчес. Власти автономных сообществ могут менять временные рамки.Эта мера вводится на всей территории страны, кроме <a href="http://ria.ru/location_The_Canary_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Канарских островов</a>.Власти автономных сообществ будут иметь возможность принимать решения об изоляции своих территорий – полностью или каких-то определенных регионов.Кроме того, вводится ограничение на количество людей, которые могут собираться вместе, - максимум шесть человек, если только речь не идет о людях, которые живут вместе. Конкретные ограничения также должны определять региональные власти.Правительство хочет, чтобы заседание парламента о продлении режима повышенной готовности состоялось на этой неделе. "Наше предложение – продление режима повышенной готовности на шесть месяцев, до 9 мая", - заявил Санчес.По закону правительство имеет право вводить режим повышенной готовности на 15 дней, после чего его действие должен продлить парламент.По словам Санчеса, цель – чтобы число заражений не превышало 25 на 100 тысяч населения за две недели, сейчас эта цифра – 362.Число выявленных случаев COVID-19 превысило в Испании миллион. При этом, как заявил премьер Педро Санчес, реальное число жителей, которые были заражены с начала эпидемии, более трех миллионов.Режим повышенной готовности уже действовал в стране во время первой волны эпидемии – с середины марта по 21 июня.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201025/germaniya-1581459554.html

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, испания, в мире