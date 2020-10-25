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https://ria.ru/20201025/ispaniya-1581457832.html
В Испании ввели режим повышенной готовности
Правительство Испании ввело режим повышенной готовности, просит парламент продлить его до 9 мая 2021 года, сообщил премьер Педро Санчес. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T16:27
2020-10-25T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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<strong>МАДРИД, 25 окт – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> ввело режим повышенной готовности, просит парламент продлить его до 9 мая 2021 года, сообщил премьер <a href="http://ria.ru/person_Pedro_Sanches/" target="_blank" data-auto="true">Педро Санчес</a>.Экстренное заседание кабинета министров состоялось в воскресенье."Мы вводим режим повышенной готовности, поскольку это самый эффективный способ остановить повышение кривой заражений", - заявил Санчес в обращении к гражданам.Режим предусматривает ограничение передвижения, по сути, комендантского часа. "Запрещается свобода передвижения людей с 23.00 до 06.00 на всей территории страны. Можно будет передвигаться только по обоснованным причинам, например, купить лекарства, выполнять свои рабочие обязанности, вернуться к месту постоянного проживания или заботиться о людях пожилого возраста или несовершеннолетних", - заявил Санчес. Власти автономных сообществ могут менять временные рамки.Эта мера вводится на всей территории страны, кроме <a href="http://ria.ru/location_The_Canary_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Канарских островов</a>.Власти автономных сообществ будут иметь возможность принимать решения об изоляции своих территорий – полностью или каких-то определенных регионов.Кроме того, вводится ограничение на количество людей, которые могут собираться вместе, - максимум шесть человек, если только речь не идет о людях, которые живут вместе. Конкретные ограничения также должны определять региональные власти.Правительство хочет, чтобы заседание парламента о продлении режима повышенной готовности состоялось на этой неделе. "Наше предложение – продление режима повышенной готовности на шесть месяцев, до 9 мая", - заявил Санчес.По закону правительство имеет право вводить режим повышенной готовности на 15 дней, после чего его действие должен продлить парламент.По словам Санчеса, цель – чтобы число заражений не превышало 25 на 100 тысяч населения за две недели, сейчас эта цифра – 362.Число выявленных случаев COVID-19 превысило в Испании миллион. При этом, как заявил премьер Педро Санчес, реальное число жителей, которые были заражены с начала эпидемии, более трех миллионов.Режим повышенной готовности уже действовал в стране во время первой волны эпидемии – с середины марта по 21 июня.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201025/germaniya-1581459554.html
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коронавирус covid-19, испания, в мире

В Испании ввели режим повышенной готовности

16:27 25.10.2020 (обновлено: 16:52 25.10.2020)
 
© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Depositphotos / SOMATUSCANI
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МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Правительство Испании ввело режим повышенной готовности, просит парламент продлить его до 9 мая 2021 года, сообщил премьер Педро Санчес.
Экстренное заседание кабинета министров состоялось в воскресенье.
"Мы вводим режим повышенной готовности, поскольку это самый эффективный способ остановить повышение кривой заражений", - заявил Санчес в обращении к гражданам.
Режим предусматривает ограничение передвижения, по сути, комендантского часа. "Запрещается свобода передвижения людей с 23.00 до 06.00 на всей территории страны. Можно будет передвигаться только по обоснованным причинам, например, купить лекарства, выполнять свои рабочие обязанности, вернуться к месту постоянного проживания или заботиться о людях пожилого возраста или несовершеннолетних", - заявил Санчес. Власти автономных сообществ могут менять временные рамки.
Эта мера вводится на всей территории страны, кроме Канарских островов.
Власти автономных сообществ будут иметь возможность принимать решения об изоляции своих территорий – полностью или каких-то определенных регионов.
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Кроме того, вводится ограничение на количество людей, которые могут собираться вместе, - максимум шесть человек, если только речь не идет о людях, которые живут вместе. Конкретные ограничения также должны определять региональные власти.
Правительство хочет, чтобы заседание парламента о продлении режима повышенной готовности состоялось на этой неделе. "Наше предложение – продление режима повышенной готовности на шесть месяцев, до 9 мая", - заявил Санчес.
По закону правительство имеет право вводить режим повышенной готовности на 15 дней, после чего его действие должен продлить парламент.
По словам Санчеса, цель – чтобы число заражений не превышало 25 на 100 тысяч населения за две недели, сейчас эта цифра – 362.
Число выявленных случаев COVID-19 превысило в Испании миллион. При этом, как заявил премьер Педро Санчес, реальное число жителей, которые были заражены с начала эпидемии, более трех миллионов.
Режим повышенной готовности уже действовал в стране во время первой волны эпидемии – с середины марта по 21 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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