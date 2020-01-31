Иран приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Иран приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне быстрого распространения новой коронавирусной инфекции , сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра здравоохранения страны Саида Намаки.

Как сообщил Намаки, решение было принято на экстренном заседании правительства, на котором присутствовали вице-президент страны, министр дорог и градостроительства, министр внутренних дел, официальный представитель правительства, министр здравоохранения и представители МИД.

Отмечается, что несмотря на прекращение всех рейсов из Ирана в Китай и обратно, иранские граждане, находящиеся сейчас в КНР, будут на следующей неделе возвращены на родину. Прибывшие из Китая иранцы проведут в карантине 14 дней, после чего смогут вернуться к обычной жизни.