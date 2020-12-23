https://ria.ru/20201223/itogi-1590508583.html

Итоги-2020 в мире: год новых вызовов, перемен, террора и скупых успехов

Итоги-2020 в мире: год новых вызовов, перемен, террора и скупых успехов

Мир в 2020 году столкнулся с новым вызовом – пандемией ранее неизвестного коронавируса, который внес значительные коррективы в привычную жизнь всех стран... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:24

2020-12-23T10:24

2020-12-23T10:24

новый год—2021

госпитализация алексея навального

хироси кадзияма

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

никола стерджен

латинская америка

алексей навальный

еврокомиссия

der spiegel

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мир в 2020 году столкнулся с новым вызовом – пандемией ранее неизвестного коронавируса, который внес значительные коррективы в привычную жизнь всех стран. Уходящий год на международной арене также ознаменовался сменой руководства в США, уходом Синдзо Абэ с поста премьера Японии, "сделкой века" Дональда Трампа, ухудшением отношений России и ЕС и новой волной терактов в Европе. Об этих и других международных событиях года – в материале РИА Новости.Планета заболелаВ марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа пандемией. Чтобы сдержать распространение неизученного вируса, были приняты беспрецедентные меры - начиная с марта, страны мира одна за другой закрывали границы, прекращали авиа- и морское пассажирское сообщение и были вынуждены вводить тотальные локдауны - закрывать магазины, бары, рестораны, музеи, театры, места досуга, останавливать работу транспорта, переводить сотрудников на удаленную работу и серьезно ограничивать передвижение по городам. Разрушительная волна пандемии нанесла удар по мировой экономике – в апреле цены на нефть обрушились ниже нуля, рекордные убытки несут мировая авиаотрасль, туризм, малые и средние предприятия.Из-за закрытия границ люди по всему миру оказались в сложной ситуации - десятки тысяч туристов были заперты в чужих странах и не могли вернуться домой, многие не имели возможности отправиться в другие государства на лечение, учебу, работу. Из-за пандемии были отменены или перенесены международные мероприятия и форумы. Миру пришлось привыкать жить в новых условиях и из офлайна переходить в онлайн. Так, впервые в истории неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН прошла в виртуальном формате, как и другие международные саммиты - "Большой двадцатки", АТЭС, встречи лидеров ЕС, БРИКС, СНГ, ОДКБ и другие.По данным ВОЗ, количество выявленных случаев коронавируса во всем мире превысило 75 миллионов, более 1,6 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 17 миллионов, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия. В настоящее время ведутся разработки более 200 потенциальных вакцин от коронавируса, семь вакцин-кандидатов, в том числе российские, китайские, британские и американские препараты, проходят третью фазу клинических исследований и уже прошли регистрацию в ряде стран. Массовая вакцинация населения уже начата в России, Великобритании, США, Израиле.Назло рекордамПрезидентские выборы в США 2020 года вошли в историю тем, что в ходе кампании было установлено или побито сразу несколько рекордов. Первый - явка: она оказалась наивысшей за прошедшие 120 лет, всего проголосовало более 160 миллионов человек (почти 67% населения), при этом значительная часть - удаленно или с помощью почты. Популярность этого метода голосования была обусловлена антиковидными требованиями, многие штаты упростили правила голосования, чтобы сделать его возможным для тех, кто предпочтет не ходить на участки лично. Но для Дональда Трампа и республиканцев это стало поводом для выдвижения обвинений в том, что процедура была специально упрощена для массовых фальсификаций в пользу соперника.Второй рекорд - возраст кандидатов. На момент выборов действующему президенту Трампу было 74 года, Джо Байдену - 77 лет, и он станет самым пожилым президентом в истории страны. А вице-президент, Камала Харрис, уже вписала себя в историю США как первая женщина на этом посту.Еще одним отличием нынешней кампании стало то, что кандидата от демократов подержал предыдущий хозяин Белого дома - Барак Обама. Другим нарушением негласных выборных традиций стала пауза с так называемой процедурой передачи власти: Дональд Трамп пытался инициировать судебные процессы в связи с возможными нарушениями в ходе голосования, и под этим предлогом затягивал транзит.Точку во всех спорах поставило голосование выборщиков, состоявшееся 14 декабря. Несмотря на опасения экспертов, что кто-то из членов коллегии проголосует отлично от воли избирателей, Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа, при необходимых 270. Инаугурация 46 президента США пройдет 20 января.Кому Дон тих, а кому лихВ 2020 году президент США Дональд Трамп продолжил взятый им ранее курс на выход Вашингтона из международных договоров в сфере контроля над вооружениями: за Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе Ирана (СВПД) и Договором по сокращению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) последовал Договор по открытому небу (ДОН).Официальной причиной назывались возможные нарушения положений Договора со стороны России, поэтому документ якобы перестал обеспечивать национальную безопасность США.ДОН был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая, завершилась 22 ноября. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в Договоре государствами их обязательств. Если этого не случится, Россия оставляет за собой возможность выйти из Договора.Кризис в отношениях РФ и ЕСКризис в отношениях РФ и ЕС разразился с новой силой после того, как Запад обвинил Москву в отравлении Алексея Навального. Россиянина 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска, по итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. И вскоре правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва направила несколько запросов Берлину с просьбой предоставить данные, на основании которых были сделаны такие выводы. Однако на декабрь ФРГ так и не поделилась своей информацией. Как пояснил посол ФРГ в Москве РИА Новости, ответ на такого рода запросы в международном праве требует длительного времени, а если речь идет об обращениях по уголовным делам, то от нескольких месяцев до двух лет.В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Россия приняла ответные меры в отношении ряда представителей Германии и Франции.В конце сентября берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, а лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.В декабре Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал материал с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, неоднократно пытались его отравить, но безуспешно, при этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не имеет возможности получить необходимую для разбирательства информацию от своих визави в Берлине - медиков в клинике Шарите и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Германии, Швеции и Франции.Новая волна терроризма в ЕвропеМинувшей осенью по Европе прокатилась волна терактов, показав, что угроза религиозного экстремизма в регионе по-прежнему высока. Сначала ряду террористических атак подверглась Франция, когда 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Причиной жестокого убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, которые преподаватель демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова. Террористом, от рук которого погиб французский учитель, оказался 18-летний выходец из Чечни, получивший статус беженца во Франции. Преступник был ликвидирован полицией.На церемонии прощания с Пати президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна продолжит защищать свободу и не откажется от карикатур, что вызвало возмущение в ряде стран Ближнего Востока, где начались антифранцузские протесты с призывами бойкотировать продукцию из Франции.Две недели спустя – 29 октября – во Франции произошла новая атака: вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек, при этом, как передавали СМИ, одну из жертв обезглавил. Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса, прибывший во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедуза.В тот же день в Авиньоне, Лионе и Париже полиция предотвратила еще несколько нападений.С террористической атакой также столкнулась Австрия. Вечером 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки стала синагога. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, он родился и вырос в Вене. По данным МВД, злоумышленник был сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.Brexit застрял в дверяхВеликобритания 31 января (02.00 мск 1 февраля) вышла из Европейского союза – это случилось спустя три с половиной года после референдума, на котором за Brexit проголосовали 51,89% британцев. В объединении страна находилась 47 лет, однако полной интеграции в Европу за это время не произошло: Соединенное Королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенген.До 31 декабря 2020 года продолжается переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот. Чтобы переход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе создать торговое соглашение.Лондон и Брюссель до сих пор ведут переговоры о будущих взаимоотношениях, однако пока они ни к чему не привели: между страной и союзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции. Еврокомиссия в середине декабря предложила пакет временных экстренных мер в наиболее уязвимых областях экономики на случай, если до конца 2020 года соглашения достичь не удастся. Речь идет о регулировании в области авиационного и дорожного сообщения, безопасности на авиатранспорте и рыбной ловле. Пока такие меры предлагаются на полгода и на условиях взаимности.Между тем, cогласования по торговле осложняются тем, что в Англии был обнаружен новый штамм коронавируса, в связи с чем ряд стран приостановил транспортное сообщение с Британией, грозящее нарушением поставок продуктов питания из ЕС. Первый министр Шотландии Никола Стерджен на этом фоне призвала правительство Великобритании и руководство ЕС продлить переходный период после Brexit.Утрата святыниВ этом году христианский мир лишился одной из своих главных святынь – собора Святой Софии в Стамбуле. В июле госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый за 86 лет намаз прошел в бывшем храме 24 июля.Турецкий лидер заявил, что христианские мозаики и фрески в Айя-Софии будут закрыты шторами во время мусульманских молитв. Вместе с тем, он пообещал, что все христианские святыни будут сохранены, а превращение храма в мечеть не повлияет на доступ к объекту культурного наследия всех желающих.Представители православных церквей болезненно восприняли это известие, призвав пересмотреть данное решение и сохранить за собором статус музея и его бесценные христианские мозаики.В Кремле решение турецких властей назвали внутренним делом страны. При этом в Москве считают важным, чтобы Айя-София была сохранена как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.Израиль мирится с соседямиВ январе США представили план урегулирования застарелого арабо-израильского конфликта, который получил название "сделка века". Американский план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает Израилю возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Палестинская сторона, по задумке США, получает право создать демилитаризованное государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством. Столицу будущего государства Палестина США предлагают создать в деревне Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы, как и ряд других стран, в том числе арабских, "сделку века" категорически отвергли, потому что, по их мнению, она лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями СБ ООН.Американский план, почти не учитывающий интересы Палестины, был полностью поддержан Израилем, но на практике так и не претворен в жизнь. Однако, его логичным продолжением стало заключение мирных соглашений Израиля с рядом арабским стран при посредничестве США и с молчаливого согласия Саудовской Аравии. В Израиле уверены, что нормализация отношений с соседями поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту.В августе США объявили, что Объединенные Арабские Эмираты и Израиль договорились о полной нормализации отношений, которое предполагает обмен послами, создание прямого воздушного сообщения, сотрудничество в инвестициях, туризме, безопасности, области телекоммуникаций и других. Таким образом ОАЭ стали третьей арабской страной, после Египта и Иордании, признавшей Израиль. В обмен на восстановление отношений Израиль согласился временно отложить решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Спустя полмесяца к ОАЭ присоединился Бахрейн. В октябре об аналогичной договоренности было объявлено между Израилем и Суданом; в середине декабря список, возобновивших дипломатические отношения с Израилем, пополнило Марокко. Одновременно США заявили, что признают суверенитет Рабата над спорным регионом Западная Сахара, конфликт в котором в последние месяцы серьезно обострился.Резко против нормализации отношений Израиля с арабскими, преимущественно суннитскими монархиями, выступают Турция и Иран, считая это предательством борьбы за Палестину. Кроме того, в Тегеране считают, что Израиль пытается сколотить коалицию против него и вносит раскол в мусульманский мир.Закат Абэ и новое правительство ЯпонииОдной из главных неожиданностей мировой политики стал внезапный уход со своего поста премьер-министра Японии Синдзо Абэ из-за проблем со здоровьем. Абэ был ветераном японской политики: он возглавлял кабинет министров почти восемь лет, дольше всех своих предшественников в послевоенной истории страны.Новой главой правящей Либерально-демократической партии Японии и премьер-министром стал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Политик сразу заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс Абэ. Это касается и вопроса заключения мирного договора с Россией. Суга уже пообещал, что намерен поставить точку в территориальном вопросе с Москвой.Радикальных перемен в кабинете министров не произошло. Глава МИД страны Тосимицу Мотэги и министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма сохранили свои посты. На прежнем посту остался и вице-премьер правительства Японии, министр финансов Таро Асо.Поменялся министр обороны - им стал Нобуо Киси, младший брат бывшего премьера Абэ, бывший заместитель главы МИД Японии. Таро Коно, занимавший пост главы военного ведомства, стал министром по делам административной реформы.Боливия и Перу меняют президентовВ уходящем году в сразу двух странах Латинской Америки сменились президенты. Один – по плану, второй – неожиданно. В Боливии к власти пришел кандидат от партии "Движение к социализму" и сторонник экс-президента Эво Моралеса Луис Арсе. Он победил на выборах, созванных после отмены результатов голосования, состоявшегося в октябре прошлого года. Несмотря на то, что Арсе принадлежит к партии Моралеса, его курс правления будет существенно отличаться от предыдущего. Новый лидер страны уже объявил о планах по реконструкции экономики и улучшению отношений с США.В ноябре политическая "встряска" произошла и в Перу. Конгресс страны отстранил от должности президента республики Мартина Вискарру, признав его "морально недееспособным". Вискарру обвинили в получении взяток, когда он был губернатором в регионе Могекуа в 2011-2014 гг. Его место занял спикер конгресса Мануэль Мерино, однако в стране сразу же начались массовые протесты. В результате разгона одного из протестов погибли два человека, 94 были ранены. Мерино, пробыв на должности президенте меньше недели, подал в отставку. Временным президентом страны был избран конгрессмен Франсиско Сагасти. Он должен подготовить выборы главы государства, который пройдут 11 апреля.Предъявление обвинений бывшим косовским боевикамОдним из итогов года стало то, что с мертвой точки сдвинулся судебный процесс по военным преступлениям бывших членов Освободительной армии Косово (ОАК), имевших место в 1998-99 годах. Среди обвиняемых - лидеры республики Косово. Специальный суд по Косово был создан Приштиной вместе с ЕС еще в 2017 году, однако активно начал действовать только в 2020 – в частности, 26 октября были предъявлены обвинения тогдашнему президенту Косово Хашиму Тачи, экс-спикерам Кадри Весели и Якупу Красничи, депутату Реджепу Селими.Согласно обвинению, Тачи, Весели, Селими и Красничи несут личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие.После получения обвинений Тачи подал в отставку, а позже был арестован в зале суда в Гааге. Тогда же были задержаны и остальные его коллеги.Всего же в течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской Освободительной армии Косово были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и бывший премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590421881.html

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/tramp-1590060362.html

https://ria.ru/20201114/drsmd-1584625280.html

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html

https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589675109.html

https://ria.ru/20201207/terakt-1588086660.html

https://ria.ru/20201220/terakt-1590100577.html

https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html

https://ria.ru/20201213/merkel-1588996192.html

https://ria.ru/20201128/fizika-yaderschik-1586719768.html

https://ria.ru/20200926/dogovor-1577801185.html

https://ria.ru/20201108/arse-1583644911.html

https://ria.ru/20201215/posrednichestvo-1589393767.html

https://ria.ru/20201113/tachi-1584415333.html

латинская америка

судан

иордания

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