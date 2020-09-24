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Правительство Израиля утвердило ужесточение карантина
Правительство Израиля утвердило в четверг утром ужесточение карантинных мер на фоне значительного прироста случаев заражения коронавирусом, сообщает газета... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T07:30
2020-09-24T09:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> утвердило в четверг утром ужесточение карантинных мер на фоне значительного прироста случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщает газета <a href="https://www.jpost.com/" target="_blank">Jerusalem Post</a>.Ранее премьер-министр Израиля <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямин Нетаньяху</a> заявил, что израильское правительство планирует ужесточить карантинные ограничения в Израиле начиная с 25 сентября и вернуться к более мягким мерам, только если показатели заболеваемости COVID-19 снизятся.По информации газеты, израильский кабмин одобрил в четверг утром ужесточение карантина после представленных ему рекомендаций от правительственной комиссии по коронавирусу.Сообщается, что ужесточенные меры будут действовать с пятницы в течение двух недель вплоть до окончания праздника Суккот 9 октября.За минувшие сутки минздрав Израиля зарегистрировал рекордные почти 7 тысяч заражений. Число случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 200 тысяч.В Израиле в прошлую пятницу вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса на три недели с возможностью продления. Людям разрешили отдаляться от своих домов не более чем на километр. Запретили ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрылись. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

Правительство Израиля утвердило ужесточение карантина

07:30 24.09.2020 (обновлено: 09:04 24.09.2020)
22768
CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / AcreВид на Старый город Акко, Израиль
Вид на Старый город Акко, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / Acre
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило в четверг утром ужесточение карантинных мер на фоне значительного прироста случаев заражения коронавирусом, сообщает газета Jerusalem Post.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское правительство планирует ужесточить карантинные ограничения в Израиле начиная с 25 сентября и вернуться к более мягким мерам, только если показатели заболеваемости COVID-19 снизятся.
По информации газеты, израильский кабмин одобрил в четверг утром ужесточение карантина после представленных ему рекомендаций от правительственной комиссии по коронавирусу.
Сообщается, что ужесточенные меры будут действовать с пятницы в течение двух недель вплоть до окончания праздника Суккот 9 октября.
За минувшие сутки минздрав Израиля зарегистрировал рекордные почти 7 тысяч заражений. Число случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 200 тысяч.
В Израиле в прошлую пятницу вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса на три недели с возможностью продления. Людям разрешили отдаляться от своих домов не более чем на километр. Запретили ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрылись. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
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