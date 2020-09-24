https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577688127.html

Правительство Израиля утвердило ужесточение карантина

Правительство Израиля утвердило в четверг утром ужесточение карантинных мер на фоне значительного прироста случаев заражения коронавирусом, сообщает газета... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T07:30

2020-09-24T07:30

2020-09-24T09:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> утвердило в четверг утром ужесточение карантинных мер на фоне значительного прироста случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщает газета <a href="https://www.jpost.com/" target="_blank">Jerusalem Post</a>.Ранее премьер-министр Израиля <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямин Нетаньяху</a> заявил, что израильское правительство планирует ужесточить карантинные ограничения в Израиле начиная с 25 сентября и вернуться к более мягким мерам, только если показатели заболеваемости COVID-19 снизятся.По информации газеты, израильский кабмин одобрил в четверг утром ужесточение карантина после представленных ему рекомендаций от правительственной комиссии по коронавирусу.Сообщается, что ужесточенные меры будут действовать с пятницы в течение двух недель вплоть до окончания праздника Суккот 9 октября.За минувшие сутки минздрав Израиля зарегистрировал рекордные почти 7 тысяч заражений. Число случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 200 тысяч.В Израиле в прошлую пятницу вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса на три недели с возможностью продления. Людям разрешили отдаляться от своих домов не более чем на километр. Запретили ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрылись. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, израиль, в мире