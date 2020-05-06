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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T22:04
https://ria.ru/20200506/1571057762.html
В Сербии отменили чрезвычайное положение
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2922:1645_1036x0_80_0_0_51b58518cf7bc36f5ae8bf8c7e49a940.jpg
РИА Новости

В Сербии отменили чрезвычайное положение

22:04 06.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийские военные специалисты в Белграде
Российские военные специалисты в Белграде
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Российские военные специалисты в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. Парламент Сербии большинством голосов в среду отменил чрезвычайное положение, введенное 15 марта в связи с пандемией коронавируса, со вступлением в силу решения будет отменен комендантский час.
Скупщина (парламент) Сербии днем обсуждал отмену чрезвычайного положения, а затем и комендантского часа из-за пандемии. Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что борьба с COVID-19 и ограничительные меры должны быть продолжены, но продление режима чрезвычайного положения и комендантского часа было бы злоупотреблением со стороны властей.
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"За отмену чрезвычайного положения проголосовали 155 депутатов, один воздержался, один не голосовал (всего 250 депутатов)", - сообщила председатель парламента Майя Гойкович, трансляция велась на сайте заксобрания.
По данным сербского минздрава, от коронавируса с начала пандемии скончались 203 человека, выявлены почти 9,8 тысячи зараженных.
В начале недели в Сербии были смягчены ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияВ мире
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