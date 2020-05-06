В Сербии отменили чрезвычайное положение

По данным сербского минздрава, от коронавируса с начала пандемии скончались 203 человека, выявлены почти 9,8 тысячи зараженных.

В начале недели в Сербии были смягчены ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.