В Сербии отменили чрезвычайное положение

БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. Парламент Сербии большинством голосов в среду отменил чрезвычайное положение, введенное 15 марта в связи с пандемией коронавируса, со вступлением в силу решения будет отменен комендантский час.
Скупщина (парламент) Сербии днем обсуждал отмену чрезвычайного положения, а затем и комендантского часа из-за пандемии. Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что борьба с COVID-19 и ограничительные меры должны быть продолжены, но продление режима чрезвычайного положения и комендантского часа было бы злоупотреблением со стороны властей.
"За отмену чрезвычайного положения проголосовали 155 депутатов, один воздержался, один не голосовал (всего 250 депутатов)", - сообщила председатель парламента Майя Гойкович, трансляция велась на сайте заксобрания.
По данным сербского минздрава, от коронавируса с начала пандемии скончались 203 человека, выявлены почти 9,8 тысячи зараженных.
В начале недели в Сербии были смягчены ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.