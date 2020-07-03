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В восьми городах Сербии ввели режим ЧС из-за COVID-19
Режим ЧС из-за роста числа заболевших COVID-19 был введен еще в двух городах Сербии, на данный момент он действует в восьми городах, сообщили местные... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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сербия
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коронавирус covid-19, александр вулин, коронавирусы, александр вучич, сербия, белград (город), в мире

В восьми городах Сербии ввели режим ЧС из-за COVID-19

20:24 03.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидВиды города Белград
Виды города Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
БЕЛГРАД, 3 июл - РИА Новости. Режим ЧС из-за роста числа заболевших COVID-19 был введен еще в двух городах Сербии, на данный момент он действует в восьми городах, сообщили местные администрации.
По данным сербского минздрава, за последние сутки в Сербии выявлены 309 больных COVID-19, скончались 11 пациентов. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 504 человека, умерли всего 298 больных. При этом максимальные показатели смертности из-за коронавируса в Сербии во время режима ЧС с середины марта по начало мая колебались на уровне меньше 10 в сутки.
"Штабу по ЧС города Шабац предлагаем ограничить время работы кафе и ресторанов и ночных клубов на период от 18.00 до 23.00 часов, ввести обязательное ношение масок в транспорте и закрытых объектах без исключения при соблюдении дистанции в полтора метра", - цитирует администрация мэра Небойшу Зеленовича.
Руководство города Чачак на западе страны в пятницу сообщило, что также приняло решение о введении режима ЧС и ужесточении мер против коронавируса на заседании городского кризисного штаба.
Города мира. Женева
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В Белграде режим ЧС был введен утром в пятницу. На две недели закрываются ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях вводят более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде ранее открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, две больницы полностью переведены на работу с больными COVID-19.
С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.
Национальный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии – Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иваница.
Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинКоронавирусыАлександр ВучичСербияБелград (город)В мире
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